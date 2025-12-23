부산시, 산업 용지 20% 늘려 655만㎡ 확보…신산업 육성 토대

이미지 확대
부산시는 국토교통부 제5차 산업입지정책심의 결과 향후 10년 동안 기존 계획보다 약 100만㎡ 늘어난 총 655만 9000㎡의 산업 용지를 확보하게 됐다고 23일 밝혔다.
국토부는 지난 11~17일 산업입지정책심의회를 개최하고‘ 제5차 산업입지 수급계획(2026~2035)’을 확정했다. 산업입지 수급계획은 지역별 산업 용지 수급 여건, 산업구조 변화를 종합적으로 고려해 10년 단위로 수립하는 법정계획이다.
이번 심의에서 부산시는 산업 용지 수요가 증가했고, 미래 신산업 기반을 확보할 필요가 있다는 점을 인정받았다. 이에 따라 최대 상향 비율인 20%가 적용돼 기존보다 10만 9300㎡ 늘어난 655만 9000㎡의 산업 용지를 확보했다.
시는 이번 산업용지 확보를 바탕으로 신규 산업단지 조성과 첨단산업 유치, 청년 일자리 창출, 고부가가치 산업 육성 등을 추진하고 지역 산업 생태계를 고도화할 계획이다.
시는 해양 신산업, 인공지능·로봇, 바이오 등 미래산업을 전략적으로 배치하고, 해운대 첨단사이언스파크, 트라이포트 복합물류지구 등 전략사업을 차질 없이 추진할 수 있을 것으로 기대한다.
부산시 관계자는 “이번 제5차 산업입지 수급계획 확정은 단순한 용지 확보를 넘어 부산 경제의 체질을 바꾸는 중요한 계기이자, 신성장 산업을 육성하고 지역 전략사업을 차질 없이 추진하는 토대가 될 것”이라며 “기업 하기 좋은 환경을 조성하고, 청년이 일하고 싶은 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
