서초구, 우면·양재 주민 염원 ‘우면열린문화센터’ 개관

어린이놀이시설·어르신 데이케어센터 등 6개 시설
서울 서초구 우면동에 22일 문을 연 ‘우면열린문화센터’ 전경
서초구 제공
서울 서초구는 우면·양재 지역 문화·복지 거점이 될 우면열린문화센터가 개관했다고 23일 밝혔다.
전날 정식 개관한 우면열린문화센터는 지하 2층·지상 6층, 연면적 4513㎡ 규모로, 우면동 767번지 일대 서초보금자리주택지구에 조성된 문화·복지 복합시설이다. 2015년 기본계획 수립 이후 약 10년만에 문을 열었다.
곡선형 건축물의 개방형 구조와 자연녹지 공간 배치를 통해 인근 공원과 우면산 등의 자연경관과 조화를 이루는 자연친화적 디자인이 특징이다.
센터 내에는 ▲어린이 전용 실내 놀이시설인 ‘서리풀노리학교’ ▲방과후 초등 돌봄서비스를 제공하는 ‘초등키움센터’ ▲행정 서비스를 가까이에서 제공하는 ‘우면민원분소’ ▲주야간 돌봄이 필요한 어르신을 위한 ‘우면데이케어센터’ ▲서초구의 10번째 공공도서관이자 전국 최초 인공지능(AI) 기반 라이브러리 시스템을 갖춘 ‘우면도서관’ ▲주민 맞춤형 프로그램을 제공하는 ‘우면자치회관’ 등 총 6개 시설로 구성됐다.
2015년 기본조사 용역을 통해 주민 수요조사를 실시했으며, 2019년에는 주민대표와 구의원, 전문가 등이 참여한 주민추진위원회를 구성해 건축 규모와 용도, 설계, 공사 전 과정에 대한 의견을 지속적으로 반영한 결과다.
전성수 구청장은 “문화·복지 인프라가 부족했던 우면·양재 지역 주민들의 오랜 바람을 담은 공간이 만들어져 매우 기쁘게 생각한다”라며 “아이들부터 어르신까지 우면열린문화센터를 이용하는 모든 세대의 주민들께서 만족한다는 말씀이 쭉 이어질 수 있도록 앞으로도 성심성의를 다하겠다”고 말했다.
