서초구, 우면·양재 주민 염원 ‘우면열린문화센터’ 개관

어린이놀이시설·어르신 데이케어센터 등 6개 시설

이미지 확대 서울 서초구 우면동에 22일 문을 연 ‘우면열린문화센터’ 전경

서초구 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 우면동에 22일 문을 연 ‘우면열린문화센터’ 전경

서초구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 우면·양재 지역 문화·복지 거점이 될 우면열린문화센터가 개관했다고 23일 밝혔다.전날 정식 개관한 우면열린문화센터는 지하 2층·지상 6층, 연면적 4513㎡ 규모로, 우면동 767번지 일대 서초보금자리주택지구에 조성된 문화·복지 복합시설이다. 2015년 기본계획 수립 이후 약 10년만에 문을 열었다.곡선형 건축물의 개방형 구조와 자연녹지 공간 배치를 통해 인근 공원과 우면산 등의 자연경관과 조화를 이루는 자연친화적 디자인이 특징이다.센터 내에는 ▲어린이 전용 실내 놀이시설인 ‘서리풀노리학교’ ▲방과후 초등 돌봄서비스를 제공하는 ‘초등키움센터’ ▲행정 서비스를 가까이에서 제공하는 ‘우면민원분소’ ▲주야간 돌봄이 필요한 어르신을 위한 ‘우면데이케어센터’ ▲서초구의 10번째 공공도서관이자 전국 최초 인공지능(AI) 기반 라이브러리 시스템을 갖춘 ‘우면도서관’ ▲주민 맞춤형 프로그램을 제공하는 ‘우면자치회관’ 등 총 6개 시설로 구성됐다.2015년 기본조사 용역을 통해 주민 수요조사를 실시했으며, 2019년에는 주민대표와 구의원, 전문가 등이 참여한 주민추진위원회를 구성해 건축 규모와 용도, 설계, 공사 전 과정에 대한 의견을 지속적으로 반영한 결과다.전성수 구청장은 “문화·복지 인프라가 부족했던 우면·양재 지역 주민들의 오랜 바람을 담은 공간이 만들어져 매우 기쁘게 생각한다”라며 “아이들부터 어르신까지 우면열린문화센터를 이용하는 모든 세대의 주민들께서 만족한다는 말씀이 쭉 이어질 수 있도록 앞으로도 성심성의를 다하겠다”고 말했다.