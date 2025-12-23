성신여대, 중국 총동문회 설립 현판식 개최

방금 들어온 뉴스

성신여대, 중국 총동문회 설립 현판식 개최

주현진 기자
주현진 기자
입력 2025-12-23 11:26
수정 2025-12-23 11:26
성신여자대학교 수정캠퍼스 전경. 성신여대 제공
성신여자대학교 수정캠퍼스 전경. 성신여대 제공


성신여자대학교는 최근 중국 허베이성 스자좡시에 있는 허베이미술대학에서 ‘성신여자대학교 중국 총동문회 설립 현판식’을 열고 중국 지역 동문을 아우르는 공식 동문 조직을 출범했다고 23일 밝혔다.

현판식에는 성신여대의 이성근 총장과 국제대외협력처 관계자를 비롯해 중국 각 지역에서 활동 중인 성신여대 동문과 현지 교육 관계자들이 참석했다.

초대 회장으로는 지난해 8월 성신여대 조소과 박사과정을 졸업한 장화 동문이 선출됐다. 장 동문은 현재 허베이미술대학 조소 및 공공예술대학 부학장으로 재직 중이다.

성신여대 관계자는 “이번 성신여대 중국 총동문회 설립은 중국에서 활동 중인 동문은 물론 한중합작 프로그램 운영 등 국제교류를 통해 성신여대의 학위(학·석·박사)를 가진 중국 국적의 동문이 다수 배출됨에 따라 각 지역을 중심으로 형성돼 있던 기존 동문 네트워크를 하나로 통합하는 차원에서 진행됐다”고 전했다.

주현진 기자
