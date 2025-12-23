서울시립대 김승일 교수팀, ‘정이품송 유전체 해독’ 국가 우수성과 100선 선정

이미지 확대
서울시립대 김승일 교수
서울시립대학교는 환경원예학과 김승일 교수팀의 ‘세계 최대 규모 식물 유전체, 정이품송 정밀 해독’ 연구가 ‘2025년 국가연구개발 우수성과 100선’에 최종 선정됐다고 밝혔다.
과학기술정보통신부가 주관하는 ‘우수성과 100선’은 국가 발전을 이끈 과학기술에 대한 국민 이해를 돕고 연구자의 자긍심을 높이기 위해 매년 선정하는 제도다.
김 교수팀은 천연기념물인 정이품송의 거대 유전체(21.7Gb, 217억 개 염기)를 성공적으로 해독했다. 이는 인간 유전체의 약 7배에 달하는 규모로, 전 세계 식물 유전체 중 가장 큰 규모의 정밀 표준 유전체로 인정받고 있다. 연구팀은 독자적인 최신 조립 기법(Phasing 기술)을 적용해 기술적 난제를 해결하며 식물 유전체 연구의 새로운 기준을 제시했다는 평이다.
이번 성과는 산림 자원의 경제적 가치를 높이는 데도 기여할 전망이다. 고품질 유전 정보를 기반으로 기후 변화에 강한 우수 수종 선별, 고부가가치 품종 육종 기간 단축, 멸종 위기 식물 보존 등 다양한 응용 연구가 가능해졌기 때문이다.
김승일 교수는 “이번 연구는 방대한 소나무 유전체 해독의 기술적 난제를 해결해 세계 식물 유전체 연구의 이정표를 세운 것”이라며 “앞으로 우리 산림 자원의 잠재력을 극대화하고 기후 위기에 대응하는 미래 환경 연구의 핵심 동력이 되도록 노력하겠다”고 말했다.
