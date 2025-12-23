HJ중공업, 전투용 무인수상정 핵심 기술 개발 참여

이미지 확대 전투용 무인수상정 해검-X 조감도. LIG넥스원 제공 닫기 이미지 확대 보기 전투용 무인수상정 해검-X 조감도. LIG넥스원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HJ중공업은 LIG넥스원, HD현대중공업과 함께 해군의 미래 핵심 전력이 될 전투용 무인수상정 통합제어 및 자율 임무 체계 기술 공동 개발에 나선다고 23일 밝혔다.국내에서 전투용 무인수상정 핵심 기술 개발을 추진하는 것은 이번이 처음으로, HJ중공업 등은 컨소시엄을 구성해 해당 사업을 수주하고, 무인수상정 검증용 플랫폼 설계 및 건조사로서 국방기술진흥연구소와 과제 협약을 체결했다.전투용 무인수상정은 탑승원 없이 원격 조정, 자율운항을 통해 해상에서 탐색과 교전 임무를 수행하는 함정이다. 아군의 인명 피해를 최소화하면서 인공지능(AI) 기반 자동화 기술을 통해 감시, 정찰, 전투 임무 수행이 가능하다.방위사업청과 국방기술진흥연구소가 추진하는 과제는 전투용 무인수상정 Batch-II 체계개발에 필요한 기술 확보가 목적이다. 이는 해군 유무인 복합전투체계의 핵심 축이 될 무인수상정 개발을 위한 필수 기술이다.국내 함정 및 지휘통제 개발을 주도하는 LIG넥스원, HD현대중공업, HJ중공업 컨소시엄은 이번 과제에서 전투용 무인수상정 통합제어체계 및 자율 임무체계 핵심 기술을 검증할 수 있는 대형 무인수상정을 건조할 예정이다.향후 HD현대중공업과 HJ중공업은 무인수상정 플랫폼의 설계와 제작을 담당하고, LIG넥스원은 플랫폼과 핵심 구성품을 유기적으로 통합하는 무인수상정 통합제어체계, 무장 통제체계, 자율 임무체계를 개발한다.HJ중공업 관계자는 “선진국은 무인수상함정 개발과 유무인 전력 통합 운용을 적극적으로 추진하면서 작전수행 능력을 극대화하고 있다”라며 “미래 전장의 게임체인저가 될 고성능·고품질 전투용 무인수상정 핵심기술 개발에 적극 참여해 K-방산의 위상을 높이는 데 이바지하겠다”고 밝혔다.