17년 만에 ‘뉴스쇼’ 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다

방금 들어온 뉴스

17년 만에 '뉴스쇼' 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-12-23 09:19
수정 2025-12-23 09:19
“새벽 기상, 스스로에게 가혹했다”

CBS ‘김현정의 뉴스쇼’ 방송화면
CBS ‘김현정의 뉴스쇼’ 방송화면


CBS 시사프로그램 ‘김현정의 뉴스쇼’ 진행자 김현정 앵커가 프로그램 하차를 공식화하며 그 배경을 직접 밝혔다.

김 앵커는 22일 방송에서 “맞다. 제가 뉴스쇼를 떠난다”며 “앵커가 뉴스보다 앞서면 안 된다고 생각해 제 이야기를 잘 하지 않았지만, 오늘은 부득이하게 말씀드려야 할 것 같다”고 말했다.

그는 하차 이유로 체력 소진과 새로운 도전에 대한 갈망을 들었다. 김 앵커는 “지난 가을쯤부터 급격히 체력이 소진되면서 생방송에 나오지 못한 날들이 있었다”며 “2008년부터 십수 년간 새벽 3시30분에 기상해왔는데, 돌이켜보면 제 자신에게 꽤 가혹했다는 생각이 들고 미안하기도 하다”고 밝혔다.

이어 “굉장히 오랫동안 같은 일을 해온 만큼, 조금 다른 도전을 차분하게 준비해보고 싶다는 갈망이 늘 제 안에 있었다”고 덧붙였다.

하차를 둘러싼 각종 해석에 대해서는 분명히 선을 그었다. 김 앵커는 “주변에서 ‘자의냐 타의냐’를 많이 물어본다”며 “자의로 하차하는 것”이라고 강조했다. 그는 “이미 석 달 전에 회사에 이 뜻을 전달했고, 이를 이해해줬다”며 “연구·기획할 수 있는 시간도 주셨다”고 설명했다.

김 앵커는 향후 행보에 대해 “고민의 시간을 거쳐 조금 다른 영역의 새로운 것으로 여러분을 찾아뵐 생각”이라고 밝혔다. 마지막 방송은 다음달 2일이다.

방송 말미에는 자신이 생각하는 언론의 역할도 언급했다. 김 앵커는 “언론의 중립은 기계적으로 양쪽 말을 똑같이 나눠주는 것이 아니라, 진영 논리에서 벗어나 어느 정권이 오든 할 말은 하는 중립”이라며 “합리적으로 판단할 수 있는 ‘판’을 깔아야 한다”고 말했다.

이어 “사안은 다각도로 봐야 하고, 이를 위해 다양한 목소리가 필요하다”며 “숙론할 수 있는 자리를 마련하는 언론이 많아지기를 바란다”고 했다.
김유민 기자
