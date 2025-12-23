자녀 원하는 대학 붙더니 복권 1등 당첨된 男 “2년 전…” 놀라운 사연

이미지 확대 최근 자녀가 원하는 대학교에 합격하는 등 기분 좋은 일이 많았던 한 남성이 퇴근길에 복권을 구매했다가 1등에 당첨돼 5억원을 받게 됐다. 동행복권 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 최근 자녀가 원하는 대학교에 합격하는 등 기분 좋은 일이 많았던 한 남성이 퇴근길에 복권을 구매했다가 1등에 당첨돼 5억원을 받게 됐다. 동행복권 홈페이지

최근 자녀가 원하는 대학교에 합격하는 등 기분 좋은 일이 많았던 한 남성이 퇴근길에 복권을 구매했다가 1등에 당첨돼 5억원을 받게 됐다.23일 동행복권에 따르면 사연자 A씨는 경남 김해시 어방동의 한 복권 판매점에서 구매한 스피또1000 101회차 복권이 1등, 5억원에 당첨됐다. 스피또 복권은 복권을 긁어 결과를 확인하는 스크래치 방식의 즉석식 인쇄 복권이다.A씨는 당첨자 인터뷰에서 “최근 자녀가 원하는 대학교에 합격하고, 회사에서도 하는 일이 잘 풀리는 등 기분 좋은 일이 많았다”고 밝혔다.이어 “그러던 중 회사 업무가 많아 주말에도 출근해 일을 하게 됐고, 일을 마무리한 뒤 퇴근하는 길에 로또복권과 스피또복권을 샀다”며 “스피또복권은 집에 와서 긁어봤는데 그중 1등이 나왔다”라고 밝혔다.그는 “처음에는 그저 멍해졌고 ‘정말 5억이 맞나?’ 하는 생각에 계속해서 다시 확인했다. 그 순간 2년 전 돌아가시기 전 ‘딸을 잘 부탁한다’고 하셨던 장인어른이 떠올랐다”고 회상했다.A씨는 “아직 당첨 사실은 아내에게 알리지 않았고, 집으로 돌아가 당첨 소식을 전하려 한다”며 당첨금 사용 계획에 대해서는 “대부분 대출금 상환에 사용할 예정”이라고 전했다.