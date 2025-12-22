[포토] ‘찐빵의 계절이 왔어요~’

방금 들어온 뉴스

[포토] '찐빵의 계절이 왔어요~'

입력 2025-12-22 10:52
수정 2025-12-22 10:52
연중 밤의 길이가 가장 긴 동지(冬至)인 22일 월요일은 찬 공기가 내려오면서 아침 기온이 영하권으로 떨어져 춥겠다.

기상청에 따르면 이날 한파특보가 발효된 일부 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 전날보다 10도 이상 낮겠다.

그 밖의 남부지방도 기온이 5도 이상 떨어지는 곳이 있겠으니 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다.

기온은 당분간 평년(최저 -8∼2도, 최고 3∼10도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

이날 낮 최고기온은 3∼12도가 되겠다.

주요 도시 낮 최고기온은 서울·인천 4도, 수원 5도, 세종 6도, 대전 7도, 강릉·대구 8도, 광주 9도, 울산 10도, 부산·제주 12도다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

23일 오후부터는 전국에 비나 눈이 올 것으로 예상된다.

사진은 이날 대구 달성군 가창 찐빵길의 찐빵가게에서 직원이 찐빵을 포장하고 있는 모습.
온라인뉴스부
위로