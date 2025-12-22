대전의 ‘행복한 동행’ 배턴 터치, 24개 기관·기업 참여

2022년 참여 기관 중 18개 연장, 신규 참여 6개

대전에서 ‘행복한 동행’이 이어지게 됐다.대전시는 22일 시청에서 지역 내 24개 기업·기관과 ‘자원봉사 사회공헌 협약’을 체결했다. 협약은 대전시·대전시 자원봉사센터·대전시 자원봉사연합회와 기업·기관·단체가 참여했다. 참여 기관은 대전 교통공사 등 공공기관 8개·충남대 등 교육기관 3개·금융기관 4개·병원 3개·민간기업 5개·민간 단체 1개 등이다. 2022년 협약기업(29개) 중 18개 기관이 참여했고 6개 기관이 신규 참여했다.협약에 참여한 기관은 대전시·자원봉사센터·자원봉사연합회와 3년간 행복 나눔 실천을 위한 협력사업을 진행한다. 이를 위해 취약계층 돌봄과 재능기부, 재난 극복, 지역사회 문제 해결 등을 비롯해 지역 상생 발전하기 위한 다양한 형태의 자원봉사 활동을 협력·추진할 예정이다.올해 사회공헌 협약 기업들은 취약계층 밑반찬과 여름 김장 나눔과 영남 산불 지역 이재민 돌봄 및 지원, 현충원 묘역 정비, 시민 복리증진 사업 등을 진행했다.이장우 대전시장은 “사회공헌 사업이 따뜻하고 살기 좋은 대전을 만들어가는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.