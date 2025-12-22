경북 겨울철 첫 고병원성 AI…구미 야생 큰고니서 H5N1 검출

경북 겨울철 첫 고병원성 AI…구미 야생 큰고니서 H5N1 검출

김상화 기자
입력 2025-12-22 15:08
수정 2025-12-22 15:08
차단 방역 강화

조류인플루엔자 방역. 연합뉴스
조류인플루엔자 방역. 연합뉴스


경북도는 지난 17일 구미시 지산샛강의 야생조류(큰고니) 폐사체에서 채취한 시료에서 고병원성 조류인플루엔자(AI·H5N1형)가 나왔다고 23일 밝혔다.

이번 겨울철 도내 첫 고병원성 AI 검출 사례다.

방역 당국은 바이러스 확산을 막기 위해 시료 채취 지점 중심으로 반경 10㎞ 이내에 사육 중인 가금류의 이동을 통제하는 등 차단방역을 강화하고 있다.

또 방역대 안의 가금 농장에 대해서는 예찰과 검사를 실시하고 농장 소독과 방역 수칙 준수 여부를 점검하고 있다.

야생조류에서 가금농장으로 바이러스가 유입되는 것을 차단하기 위해 철새도래지 6곳(경산 금호강 2곳, 경주 형산강 2곳, 구미 해평 1곳·지산샛강 1곳)에 축산 관련 차량과 종사자 진입을 통제하고 소독을 강화했다.



김주령 경북도 농축산유통국장은 “농장에 사람과 차량의 출입을 최대한 통제하고 소독을 강화하도록 조치했다”며 “사육하는 가금류에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 고병원성 조류인플루엔자 의심 증상을 발견하면 즉시 시군 및 도 방역 부서에 신고해 달라”고 말했다.
안동 김상화 기자
