대구 도심서 머리에 호신용 가스총 쏜 40대…병원 이송

방금 들어온 뉴스

대구 도심서 머리에 호신용 가스총 쏜 40대…병원 이송

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-22 13:23
수정 2025-12-22 13:23
이미지 확대
호신용 가스총. 서울신문DB
호신용 가스총. 서울신문DB


대구 도심의 한 사무실에서 40대 남성이 가스총을 자기 머리에 발사하는 사고가 났다.

22일 대구 중부경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시쯤 대구 중구 삼덕동 한 오피스텔 건물 10층에서 A(40대)씨가 호신용 가스총을 자신의 머리에 발사했다.

이 사고로 A씨는 머리를 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다. A씨는 이 건물에 있는 한 사무실 직원으로 비상구 계단에 머무르다 머리에 가스총을 겨눈 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “총기는 법적으로 허가를 받아 소지하던 호신용 가스총으로 확인됐고, 다른 사람에게 위해를 가하려는 정황은 발견되지 않았다”며 “정확한 사고 경위와 배경을 조사하고 있다”고 말했다.

대구 민경석 기자
위로