서울녹색환경지원센터, 서울시 대기질 개선 공로 ‘시장 표창’ 수상

926개 대기오염물질 배출사업장 대상 맞춤형 기술지원·컨설팅
서울녹색환경지원센터가 서울 지역 대기환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시장 표창기관으로 선정됐다거 22일 밝혔다.
서울녹색환경지원센터는 2005년 설립 이후 서울의 환경 현안 해결과 탄소중립 이행을 위한 현장 중심의 기술지원을 지속해 왔다. 특히 2023년부터 현재까지 총 926개 대기오염물질 배출사업장을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시해 현장의 애로사항을 해결하고, 소규모 사업장의 방지시설 IoT 설치 지원을 통해 예산 절감과 적정 운영을 이끌어냈다.
이와 함께 공사현장 비산먼지 관리를 위한 온라인 교육과정을 운영하고 시민참여 감시단 채용을 대행하는 등 촘촘한 관리 체계를 구축했다. 센터는 이러한 영세 사업장 및 공사장에 대한 선제적 예방 조치를 통해 시민이 체감할 수 있는 환경 관리를 실현한 공로를 인정받아 서울시 ‘사업으뜸이 표창’ 수상의 영예를 안았다.
구자용 센터장은 “환경전문기관으로서의 전문성을 바탕으로 영세 사업장의 환경복지를 실현하고 시민 건강을 보호해 온 성과를 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 맞춤형 기술지원 등 핵심 역할을 수행해 서울의 대기환경을 개선하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울녹색환경지원센터가 서울 지역 대기환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시장 표창기관으로 선정됐다거 22일 밝혔다.
서울녹색환경지원센터는 2005년 설립 이후 서울의 환경 현안 해결과 탄소중립 이행을 위한 현장 중심의 기술지원을 지속해 왔다. 특히 2023년부터 현재까지 총 926개 대기오염물질 배출사업장을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시해 현장의 애로사항을 해결하고, 소규모 사업장의 방지시설 IoT 설치 지원을 통해 예산 절감과 적정 운영을 이끌어냈다.
이와 함께 공사현장 비산먼지 관리를 위한 온라인 교육과정을 운영하고 시민참여 감시단 채용을 대행하는 등 촘촘한 관리 체계를 구축했다. 센터는 이러한 영세 사업장 및 공사장에 대한 선제적 예방 조치를 통해 시민이 체감할 수 있는 환경 관리를 실현한 공로를 인정받아 서울시 ‘사업으뜸이 표창’ 수상의 영예를 안았다.
박중화 서울시의원, 한국언론연대 주최제4회 의정·행정대상’ 수상
서울시의회 박중화 의원(국민의힘·성동1)이 22일 한국프레스센터에서 한국언론연대가 주최하는 ‘2025 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받는 영예를 안았다. 한국언론연대 의정·행정대상은 지역활동, 정책제안 및 사업추진 등을 포함한 의정활동 성과를 종합적으로 판단해 시민의 삶의 질 향상에 이바지한 우수의원에게 수여하는 상이다. 박 의원은 성동구 제1선거구(금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동) 서울시의원으로 당선 이후 항상 현장에서 지역주민들과 소통하고 교류하며, 지역이 안고 있는 주요 현안들을 직시하고, 이를 적극적으로 해결하고 개선해 나가며 지역발전을 위해 힘써왔다. 또한 박 의원은 재선 시의원으로서 제11대 전반기 교통위원장과 예산결산특별위원회 위원 등을 역임하였고 현재 환경수자원위원회 소속 의원으로 소관기관별 주요 쟁점사항을 발굴하고 창의적인 대안 제시를 하는 등 협치 의정의 토대를 굳건히 마련해왔다. 박 의원은 “앞으로도 시민 체감도가 높은 정책을 마련하기 위해 끊임없이 노력하고, 소통하며 협치를 통한 의정활동으로 서울시민의 더 나은 삶을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
서울시의회 바로가기
구자용 센터장은 “환경전문기관으로서의 전문성을 바탕으로 영세 사업장의 환경복지를 실현하고 시민 건강을 보호해 온 성과를 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 맞춤형 기술지원 등 핵심 역할을 수행해 서울의 대기환경을 개선하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울녹색환경지원센터는 서울시로부터 어떤 표창을 받았나요?