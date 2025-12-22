나주 육용오리 농장서 H5형 AI 항원 검출…고병원성 여부 검사 중

AI 항원 검출된 나주 오리 농장. 전남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 AI 항원 검출된 나주 오리 농장. 전남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 나주의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역 당국이 초동 방역에 나섰다.22일 전남도에 따르면 나주시 봉황면의 한 육용오리 농장에서 지난 20일 도축장 출하 전 검사 과정에서 H5형 AI 항원이 확인됐다. 해당 시료는 현재 농림축산검역본부로 보내져 고병원성 여부에 대한 정밀 검사가 진행 중이다.전남도는 항원 검출 직후 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 해당 농장 출입을 전면 통제하고, 농장 내외부에 대한 긴급 차단 방역과 소독을 실시하고 있다.또 전남·전북·광주 지역의 가금 농장과 관련 축산시설, 차량 등에 대해 이날 오후 11시까지 24시간 동안 일시 이동중지(Standstill) 명령을 발령했다.아울러 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞ 이내를 방역 지역으로 설정해 가금 이동 제한, 집중 소독, 임상 예찰 등 강화된 방역 조치를 시행 중이다.한편 고병원성 조류인플루엔자는 이날 기준 전국에서 모두 15건이 발생했으며, 전남에서는 지난 8일 영암에서 1건이 확인된 바 있다.