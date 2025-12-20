혼자 살던 40대女, 다가구 지하에 불 질러…경찰 체포

방금 들어온 뉴스

혼자 살던 40대女, 다가구 지하에 불 질러…경찰 체포

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-12-20 14:07
수정 2025-12-20 14:49
화재
화재. 서울신문 DB


자신이 거주하던 다가구주택에 불을 지른 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

20일 경찰 등에 따르면 서울 강북경찰서는 전날 40대 여성 A씨를 현주건조물방화 혐의로 입건했다.

A씨는 전날 낮 12시 23분쯤 혼자 살던 강북구 번동 다가구주택 지하 1층에서 라이터로 불을 지른 혐의를 받는다.

이 불로 주민 2명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐고, 2명이 현장 처치를 받은 것으로 전해졌다.

불이 난 세대가 전소되고 1∼3층 세대에는 그을음이 생기는 등 3500만원 상당의 재산 피해도 발생했다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 인원 79명, 차량 22대를 투입해 화재 발생 1시간여만에 불을 완전히 껐다.

경찰은 현장에서 A씨를 현행범 체포했으며, 정확한 범행 동기를 조사해 구속영장 신청 여부를 결정할 예정이다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
