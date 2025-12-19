[포토] 박하선, 온기 담은 ‘연탄 나눔’ 봉사활동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 박하선, 온기 담은 ‘연탄 나눔’ 봉사활동

입력 2025-12-19 14:45
수정 2025-12-19 14:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


기획재정부 복권위원회는 19일 서울 서대문구 개미마을에서 배우 박하선 씨와 함께 ‘사랑의 연탄나눔’ 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

이번 봉사활동은 한파와 폭설이 예상되는 올겨울, 취약한 주거환경에 놓인 노인들에게 연탄과 생필품을 전하기 위해 마련됐다.

복권홍보대사 겸 행복공감봉사단장 박하선 씨를 비롯해 복권위원회 민간위원 등 100여 명이 참여했다. 이들은 밥상공동체 서울연탄은행에 연탄 2만 장을 기부하고, 이 중 연탄 4000장은 이날 봉사단원들과 함께 개미마을 20가구에 쌀, 라면과 함께 전달했다.

특히 동지를 맞아 따뜻한 팥죽도 함께 전달해 겨울철 나눔의 의미를 더했다.

봉사활동에 앞서 이용욱 복권위 사무처장은 봉사단 해단식을 통해 올해 행복공감봉사단장을 맡았던 박하선 씨와 봉사단 대표에게 감사장을 수여했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
복권위원회가 이번 봉사활동을 실시한 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로