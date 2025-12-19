[포토] ‘통일교 금품 수수 의혹’ 경찰청 출석하는 전재수 전 장관

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

통일교 금품 수수 의혹에 휩싸인 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 피의자 조사를 위해 경찰에 처음으로 출석했다.이날 오전 9시 53분께 서울 서대문구 경찰청사에 도착한 전 전 장관은 취재진과 만나 “통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품 수수가 결단코 없었다는 것을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.전 전 장관은 “한일해저터널은 일본이 100이라는 이익을 보면 부산은 고스란히 손해를 보는 구조”라며 “이에 반대한 것은 정치적 신념”이라고 설명했다.그러면서 “정치적 험지라는 부산에서 각고의 노력 끝에 4번 만에 당선됐다”며 “현금 2000만원과 시계 1점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꾸겠나. 차라리 현금 200억원과 시계 100점이라고 이야기해야 개연성이 있을 것”이라고 주장했다.전 전 장관은 한학자 총재를 만난 적이 있느냐는 등의 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했다.그는 2018년 무렵 통일교 측으로부터 한일해저터널 관련 청탁과 함께 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 등)를 받는다.경찰은 실제 금품 전달 여부 등을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다. 지난 15일 전 전 장관의 주거지 등을 압수수색하는 과정에서 실물 시계는 발견되지 않았다.경찰은 확보한 전 전 장관의 통일교 행사 관련 축전 등을 토대로 전 전 장관과 통일교 간 연관성을 들여다보고 있다.이번 소환 조사는 특별전담수사팀이 피의자로 입건한 정치권 인사 3명 중 첫 번째다. 경찰청 특별전담수사팀이 꾸려진 지 8일 만에 이뤄진 소환 통보로 이례적으로 빠른 속도다. 이는 올해 만료될 수 있는 공소시효를 고려한 것으로 보인다.정치자금법 위반 혐의는 공소시효가 7년이다. 하지만 뇌물죄에 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특가법)이 적용되면 공소시효는 15년으로 늘어난다.경찰은 지난 15일 경기 가평 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부 등을 압수수색하며 확보한 일부 명품 구매 내역 및 영수증 등도 조사하고 있다.경찰은 전 전 장관에게 건넸다는 불가리 또는 까르띠에 시계 등 구매 흔적을 찾고 있으며, 관련 매장에 대한 강제수사 등도 검토 중인 것으로 전해졌다.