박동균 대구한의대 교수, 20일 ‘대한민국 치안리포트’ 북 콘서트

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

박동균 대구한의대 교수, 20일 ‘대한민국 치안리포트’ 북 콘서트

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-19 20:59
수정 2025-12-19 20:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
박동균 대구한의대 교수의 북콘서트 팜플렛. 박 교수 제공
박동균 대구한의대 교수의 북콘서트 팜플렛. 박 교수 제공


자치경찰제도 전문가인 박동균 대구한의대 경찰행정학과 교수가 오는 20일 자신의 저서 ‘대한민국 치안리포트’로 북콘서트를 연다.

박 교수는 이날 오후 2시 대구 수성구 범어도서관 지하 강당에서 치안과 공공의식을 주제로 무대에 오른다. 행사는 박 교수의 강연과 독자와의 질의응답, 사인회 순으로 진행된다. 이와 함께 성악 중창 및 독창, 가야금 연주, 하모니카 연주 등 다채로운 문화공연이 곁들여질 예정이다.

그는 오랜 기간 신문에 기고한 칼럼과 학술 논문, 방송 대본 등을 중심으로 책을 썼다고 한다. 그는 “책에 나오는 하나하나의 글은 그때그때의 사회적 이슈와 현장을 중심으로 썼다”면서 “돌이켜보면 ‘우리는 이 사회를 어떻게 지켜야 하는가?’라는 하나의 질문으로 이어져 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “학자로서, 때로는 공직자로서, 한 명의 시민으로서 공공의 ‘책임’이란 무엇인지 되묻게 됐고, 더 안전한 사회를 향해 외치는 작은 목소리를 담았다”고 덧붙였다.

박 교수는 경찰행정·치안 분야의 주요 학회장을 역임했다. 또 그는 제1기 대구시 자치경찰위원회 상임위원 겸 사무국장을 지냈다. 박 교수는 “담론보다 실천이 중요하며 사회 안전은 실천하는 사람들의 역량과 태도에서 나온다”면서 “독자 여러분께서는 이 책을 통해 경찰과 공직자의 역할과 사명, 각종 범죄와 대응, 안전한 사회를 위한 공동체의 노력에 대해 깊은 이해를 얻으실 수 있을 것”이라고 했다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박동균 교수의 저서 제목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로