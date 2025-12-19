김건희 특검, 내일 尹 소환 조사…수사종료 8일 앞두고 첫 대면조사

방금 들어온 뉴스

김건희 특검, 내일 尹 소환 조사…수사종료 8일 앞두고 첫 대면조사

하종민 기자
입력 2025-12-19 18:07
수정 2025-12-19 18:07
김 여사 공천개입 의혹 등 질의 예정

10대 국내뉴스-첫 현직 대통령 체포 파면
10대 국내뉴스-첫 현직 대통령 체포 파면 현직 대통령으로서 첫 체포 파면된 윤석열 전 대통령 모습. 연합뉴스


윤석열 전 대통령 측이 20일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)에 출석한다.

윤 전 대통령 측 변호인단은 19일 언론 공지를 통해 “내일(20일) 오전 10시 윤 전 대통령이 특검 소환조사에 응한다”고 했다. 특검은 지난 17일 윤 전 대통령 측에 소환 조사 일정을 통보했지만, 일정 조율 요청에 따라 20일 조사하기로 결정한 바 있다. 윤 전 대통령 측은 재판 일정과 조사 전 서류 검토 시간을 고려해 일정 조정을 요청했다.

김건희 특검이 윤 전 대통령을 조사하게 되면 출범 후 처음으로 윤 전 대통령과 마주 앉아 조사하게 되는 것이다. 그동안 윤 전 대통령 측은 김건희 특검 측 출석 요구에 응하지 않았다. 지난 8월 특검 출석 요구에 불응하다 강제집행에 나선 특검 측과 갈등을 빚기도 했다.

특검은 이번 대면조사에서 김 여사를 둘러싼 의혹 전반에 대해 질의할 것으로 보인다. 특검 수사가 오는 28일 종료되는 만큼 이번 조사가 사실상 처음이자 마지막 조사가 될 가능성이 높기 때문이다. 김 여사의 공천개입 의혹과 더불어 명태균 씨를 통한 여론조사 무상 제공 혐의 등을 집중적으로 캐물을 전망이다.

한편 특검은 윤 전 대통령 조사 다음 날인 21일 오전 10시에 이준석 개혁신당 대표를 소환해 공천 개입 의혹을 조사한다. 이 대표는 국민의힘 대표였던 2022년 윤 전 대통령과 지방선거, 국회의원 보궐선거 등과 관련해 의견을 주고받고 명 씨와도 접촉했다는 의혹을 받는다.
하종민 기자

서울신문 추천 뉴스
관련기사
