[인사]광주시교육청

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]광주시교육청

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-12-19 15:28
수정 2025-12-19 15:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
◇3급 전보

▲광주시교육청 금호평생교육관장 정운용

◇4급 승진

▲정책국 안전총괄과장 김형록 ▲학생교육원 총무부장 장수남 ▲행정국 총무과(중앙교육연수원 고급관리자과정 파견) 이정아 ▲AI교육원 광주교육전산센터장 이성복

◇4급 전보

▲공보담당관 윤광민 ▲행정국 총무과장 임채석 ▲행정국 조직복지과장 허승 ▲행정국 재정과장 김영대 ▲동부교육지원청 행정지원국장 한장석 ▲서부교육지원청 행정지원국장 임창호 ▲창의융합교육원 총무부장 조영우 ▲교육연수원 행정연수부장 류재방 ▲AI교육원 총무부장 김선정 ▲행정국 조직복지과(교육협력관) 김수정 ▲전남대 파견(교육협력관) 양규현 ▲조선대 파견(교육협력관) 한현숙 ▲행정국 총무과(중앙교육연수원 고급관리자과정 파견) 정광희

◇5급 승진

▲정책국 노동정책과 공무직노무담당 김대환 ▲교육국 유초등교육과 방과후학교담당 남상희 ▲순천대 파견(교육협력관) 박찬태 ▲학생교육문화회관 관리과장 최승종 ▲시민협치진흥원 학부모참여과장 이동근 ▲광주고 행정실장 최광식 ▲광주과학고 행정실장 손관우 ▲상무고 행정실장 허승남 ▲운남고 행정실장 강성열 ▲풍암고 행정실장 박경희 ▲문정여고 행정실장 유경아 ▲수완고 행정실장 허성심 ▲신용중 행정실장 한창호 ▲정책국 미래교육기획과 교육정보화담당 문주영 ▲송정다가치문화도서관 문헌정보과장 구영미 ▲학생교육문화회관 문헌정보과장 최란영

◇5급 전보

▲정책국 미래교육기획과 정책평가담당 정정례 ▲정책국 안전총괄과 교육환경담당 이수현 ▲교육국 유초등교육과 유보통합추진담당 윤현정 ▲행정국 총무과 민원봉사담당 양계숙 ▲행정국 총무과 기록정보담당 임선량 ▲행정국 총무과 인재개발담당 김두진 ▲행정국 총무과 인사담당 김형렬 ▲행정국 총무과(한국교원대학교 위탁교육 파견) 안기채 ▲행정국 조직복지과 법무담당 조성언 ▲행정국 행정예산과 예산담당 이상옥 ▲행정국 재정과 재산관리담당 장경화 ▲학생독립운동기념회관 선양과장 송용훈 ▲금호평생교육관 관리과장 설수연 ▲금호평생교육관 운영과장 전형재 ▲중앙도서관 관리과장 이은양 ▲송정다가치문화도서관 관리과장 이승미 ▲AI교육원 관리과장 김혜연 ▲광주자연과학고 행정실장 문균식 ▲광주공업고 행정실장 홍상현 ▲장덕고 행정실장 서상천 ▲빛고을고 행정실장 이은주 ▲성덕고 행정실장 남광수 ▲선광학교 행정실장 강덕훈 ▲선우학교 행정실장 최경님 ▲서부교육지원청 행정지원과장 정영채 ▲장덕중 행정실장 김복길 ▲AI교육원 정보통신기반과장 임영숙 ▲AI교육원 정보지원과장 박명주 ▲학생독립운동기념회관 문헌정보과장 김옥영 ▲행정국 시설과 시설기획담당 최인주 ▲행정국 시설과 학교설비담당 박재형 ▲행정국 시설과 미래학교복합시설담당 박광석
광주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광주시교육청 인사발령에서 가장 고위직 승진은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로