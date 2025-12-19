부산시, 어르신 스포츠강좌 국비 32억4천만원 확보

방금 들어온 뉴스

부산시, 어르신 스포츠강좌 국비 32억4천만원 확보

구형모 기자
입력 2025-12-19 11:12
수정 2025-12-19 11:12
부산시청 전경. 서울신문 DB
부산시청 전경. 서울신문 DB


부산시는 문화체육관광부 주관 2026 어르신 스포츠강좌 프로그램 지원 공모 사업에서 총 32억 4천만 원의 국비를 확보했다고 19일 밝혔다.

이번 공모로 시는 연간 10억 8천만 원씩 3년간 총 32억 4천만 원을 확보하게 됐다.

이번 공모에는 11개 시도의 33개 사업이 선정됐으며, 이중 부산시는 신청한 9개 사업이 모두 선정됐다.

시와 시 체육회뿐만 아니라, 부산가톨릭대학교, 동의과학대학교, 부산시생활체육문화센터 등 현장성과 전문성을 갖춘 기관이 동참했다.

선정된 9개 사업은 ▲‘2026 부산 스포츠 빅(Big) 챌린지 30×30’ ▲‘달려라 부산 라이프런’ ▲‘청춘에너지 클래스’ ▲‘하하캠퍼스 어르신 생활체육’ ▲‘어르신 체육활동 국학기공* 교실’ ▲‘브라보 라이프 시니어 수영·액티브 시니어 피클볼**’ ▲‘균형과 활력, 그리고 젊음! 실버주짓수 운영’ ▲‘어르신 탁구로 건강하게’ ▲‘부산 어르신 건강 동행스쿨’ 이다.

이들 사업은 어르신 특화 스포츠의 특성을 반영해 안전성과 접근성이 좋은 생활체육 종목을 중심으로 운영된다.

손태욱 시 체육국장은 “앞으로도 다양한 생활체육 프로그램을 꾸준히 발굴‧보급하여, 어르신을 포함한 모든 세대가 전 생애 주기에 걸쳐 스포츠를 즐길 수 있는 ‘생활체육 천국 도시 부산’을 실현하겠다”고 말했혔다.
부산 구형모 기자
