강원 축산물 ‘명불허전’, 7개 브랜드 수상…“전국 최다”

강원도는 2025년 축산물 브랜드 경진대회에서 도내 7개 브랜드가 수상했다고 19일 밝혔다.축산물 브랜드 경진대회는 농림축산식품부가 축산물 생산부터 유통, 판매까지 전 과정을 종합적으로 평가하는 국내 최고 권위의 브랜드 평가 대회다.올해 수상한 강원도내 브랜드는 강원깊은산맑은돈(최우수상), 백두대간한돈(우수상), 늘푸름홍천한우(장려상), 치악산한우(〃), 대관령한우(유기·무항생제 부문상)다.강원한우와 횡성축협한우는 한우 명품브랜드에 선정됐다. 한우 명품브랜드는 대상을 3회 이상 수상하고, 평가 결과가 우수한 경영체에 부여된다.송창수 강원도 축산브랜드관리팀장은 “전국에서 가장 많이 수상을 하며 강원 축산물의 우수성과 경쟁력을 다시 한번 입증했다”고 말했다.