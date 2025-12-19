성동구의회 이영심 의원, 시각장애인 권익 향상 공로 ‘감사패’ 받아

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이영심(오른쪽) 성동구의원이 지난 16일 서울시 시각장애인연합회 성동구지회로부터 감사패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진: 이영심 의원 제공.
서울 성동구의회 이영심 의원은 지난 16일 사단법인 서울시 시각장애인연합회 성동구지회로부터 시각장애인 권익 증진과 점자 문화 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다고 19일 밝혔다.
이 의원은 그동안 시각장애인을 위한 제도적 기반 마련과 장애인 접근권 보장을 위해 지속적인 관심과 노력을 기울여 온 점을 높이 평가받아 감사패를 수상했다.
그는 제284회 임시회에서 ‘서울특별시 성동구 점자 문화 진흥 조례안’을 발의해 점자 문화 확산을 위한 제도적 기반 마련에 앞장섰다. 해당 조례안은 점자 문화의 보급과 진흥에 관한 사항을 규정함으로써 점자 문화의 발전과 보전을 도모하고, 시각장애인의 점자 사용 권리를 신장해 삶의 질 향상에 기여하고자 제안됐다.
이 의원은 또 ‘점자 문화 활성화와 장애인 접근권 보장 판결을 환영하며’라는 주제로 ‘5분 자유 발언’을 통해 점자 이용 환경 개선과 장애인의 정보 접근권 보장의 중요성을 지속적으로 강조했다.
아울러 제285회 정례회에서는 ‘서울특별시 성동구 장애인 가정 출산 지원금 지원 조례안’을 발의해 장애인 가정의 경제적 부담 완화와 출산·양육 환경 개선을 위한 제도적 지원에도 힘썼다.
서울시 시각장애인연합회 성동구지회는 감사패를 통해 “아낌없는 지원과 따뜻한 관심을 보내주셨으며, 그 헌신과 사랑이 회원 모두에게 큰 힘이 됐다”며 “지회의 성장과 화합에 귀중한 밑거름이 된 공로에 깊은 감사의 뜻을 담는다”고 전했다.
최재란 서울시의원, 양화초서 교육환경 개선 공로 인정받아
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 17일 양천구 양화초등학교로부터 교육환경 개선 사업 기여 공로를 인정받아 감사패를 수상했다. 이날 양화초등학교는 늘봄학교 전시·발표회에서 최 의원에게 예산 확보와 정책적 지원을 통해 학생들이 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 힘쓴 노고에 감사를 표했다. 감사패에는 “학교 발전과 교육환경 개선을 위해 각별한 관심과 애정을 가지고 헌신적으로 힘써 주셨다”면서 “특히 예산 지원과 정책적 뒷받침을 통해 학생들의 안전하고 행복한 배움터 조성에 큰 기여를 하셨기에 깊은 감사의 마음을 담아 드린다”는 내용이 담겼다. 최 의원이 2024년부터 2026년 예산 포함해, 양화초등학교 교육환경 개선에 힘쓴 내용을 살펴보면 ▲교실 환경 개선 ▲정문과 후문 교체 ▲전자칠판과 수납장 교체 ▲체육관 조도 개선 ▲체육관 바닥 교체 등 총 5억 4400만원을 지원했다. 감사패를 받은 최 의원은 “학교 발전과 교육환경 개선에 힘쓰는 일은 당연한 일인데 감사패를 주셨다”면서 “아이들이 하루 대부분을 보내는 학교는 무엇보다 안전하고 쾌적해야 한다. 앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 교육환경 개선을 위한 예산과 정책 지원에 힘쓰
서울시의회 바로가기
이 의원은 “앞으로도 시각장애인을 비롯한 장애인들의 권익 보호와 실질적인 삶의 변화를 이끌 수 있는 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이영심 의원이 제284회 임시회에서 발의한 조례안의 이름은?