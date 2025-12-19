동반위 “GS건설, 810억원 규모 협력사 지원”

방금 들어온 뉴스

동반위 “GS건설, 810억원 규모 협력사 지원”

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-12-19 09:51
수정 2025-12-19 09:51
이미지 확대
동반성장위원회 제공
동반성장위원회 제공


동반성장위원회가 GS건설이 앞으로 3년간 810억을 투입해 협력사를 지원한다고 19일 밝혔다.

동반위는 이날 GS건설 및 협력 중소기업과 함께 대기업·중소기업 양극화 해소를 위한 ‘협력기업 생태계 강화 협약’을 서면으로 체결했다.

이번 협약을 통해 GS건설은 3년간 약 810억 규모의 임금 및 복리후생 지원, 경영안정 금융지원 등 협력 중소기업 역량 강화 프로그램을 마련한다.

GS건설은 혹서기·혹한기 안전 지원을 강화해 협력 중소기업 임직원의 근로환경을 개선하고 직무 교육 등 지원 프로그램도 진행할 예정이다.

이달곤 동반위 위원장은 “안전과 신뢰, 그리고 협력 중소기업과의 동반성장은 건설업계의 핵심 경쟁력”이라며 “이번 협약을 통해 GS건설과 협력 중소기업이 상호 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 성장의 토대를 한층 더 공고히 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로