강북구의회 윤성자 의원, 체육시설 공익적 행사 사용료 감면 근거 마련

윤성자 강북구의원이 본회의장에서 ‘강북구 체육시설 운영 및 사용료 징수에 관한 조례 일부개정조례안’에 대해 설명하고 있다. 사진: 강북구의회 제공.
서울 강북구의회 윤성자 의원(국민의힘·비례대표)이 대표 발의한 ‘서울특별시 강북구 체육시설 운영 및 사용료 징수에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 16일 열린 제287회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 의결됐다.
이번 조례 개정은 기존 조례에 체육시설 부속시설 사용료 감면에 대한 명확한 규정이 없어 강북구 또는 강북구의회가 주최·주관·후원하는 공익적 행사임에도 사용료를 부담해야 했던 문제를 개선하기 위해 추진됐다.
개정 조례안의 주요 내용은 제9조에 부속시설 사용료 감면에 대한 근거 규정을 신설하고, 별표에 강북구나 강북구의회가 주최 또는 주관하거나 후원하는 행사에 대해서는 부속시설 사용료를 전액 면제하도록 명시한 것이다. 이를 통해 공익적 행사 추진 시 불필요한 예산 지출을 줄이고, 체육시설의 공공적 활용도를 높일 수 있을 것으로 기대한다.
윤 의원은 “그동안 구민을 위해 마련된 공익적 행사임에도 부속시설 사용료를 징수해 예산 운영의 비효율이 발생했다”며 “이번 조례 개정을 통해 예산 부담을 완화하고, 관내 체육시설 이용이 더욱 활성화되기를 바란다”고 밝혔다.
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 17일 양천구 양화초등학교로부터 교육환경 개선 사업 기여 공로를 인정받아 감사패를 수상했다. 이날 양화초등학교는 늘봄학교 전시·발표회에서 최 의원에게 예산 확보와 정책적 지원을 통해 학생들이 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 힘쓴 노고에 감사를 표했다. 감사패에는 “학교 발전과 교육환경 개선을 위해 각별한 관심과 애정을 가지고 헌신적으로 힘써 주셨다”면서 “특히 예산 지원과 정책적 뒷받침을 통해 학생들의 안전하고 행복한 배움터 조성에 큰 기여를 하셨기에 깊은 감사의 마음을 담아 드린다”는 내용이 담겼다. 최 의원이 2024년부터 2026년 예산 포함해, 양화초등학교 교육환경 개선에 힘쓴 내용을 살펴보면 ▲교실 환경 개선 ▲정문과 후문 교체 ▲전자칠판과 수납장 교체 ▲체육관 조도 개선 ▲체육관 바닥 교체 등 총 5억 4400만원을 지원했다. 감사패를 받은 최 의원은 “학교 발전과 교육환경 개선에 힘쓰는 일은 당연한 일인데 감사패를 주셨다”면서 “아이들이 하루 대부분을 보내는 학교는 무엇보다 안전하고 쾌적해야 한다. 앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 교육환경 개선을 위한 예산과 정책 지원에 힘쓰
윤 의원은 “체육시설은 단순한 공간을 넘어 구민의 건강과 여가, 공동체 활동을 뒷받침하는 중요한 공공 자산”이라며 “앞으로도 생활체육 진흥과 구민 건강 증진을 위한 제도 개선에 지속적으로 힘쓰겠다”고 강조했다.
