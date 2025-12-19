서막 여는 ‘화천산천어축제’…선등거리·얼음조각광장 개장

방금 들어온 뉴스

서막 여는 ‘화천산천어축제’…선등거리·얼음조각광장 개장

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-12-19 09:19
수정 2025-12-19 09:19
강원 화천 실내얼음조각광장이 20일 개장한다.
강원 화천 실내얼음조각광장이 20일 개장한다.


강원 화천군은 오는 20일 실내얼음조각광장 개장식과 선등거리 점등식을 개최하며 산천어축제의 서막을 연다.

실내얼음조각광장에서는 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 기술진이 조각한 경주 황룡사지, 태극기, 아이스호텔 등 세계 유명 건축물과 조형물을 만날 수 있다. 실내얼음조각광장 조성에는 8500개가 넘는 얼음조각이 사용됐다.

선등거리에는 화천지역 어르신들이 제작한 형형색색의 산천어등과 LED등 수만개가 설치됐다. 선등거리는 내년 2월 중순까지 화천의 밤하늘을 아름답게 수놓는다. 점등식에서는 가수 조성모와 김종서가 무대에 올라 축하공연을 펼친다.

‘얼지 않은 인정, 녹지 않는 추억’을 슬로건으로 내건 산천어축제는 내년 1월 10일부터 2월 1일까지 23일간 화천천과 화천읍 일대에서 열린다. 축제장을 찾으면 산천어 얼음낚시와 맨손잡기를 비롯해 눈·얼음썰매, 봅슬레이 등 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있다.

최문순 화천군수는 19일 “1년 동안 기다려주신 관광객들을 위해 안전하고 즐거운 축제로 내년 1월 찾아뵙겠다”고 말했다.



강원 화천 중앙로 선등거리가 20일 개장한다. 사진은 지난해 선등거리 점등식 모습. 화천군 제공
강원 화천 중앙로 선등거리가 20일 개장한다. 사진은 지난해 선등거리 점등식 모습. 화천군 제공
화천 김정호 기자
