[포토] 서울광장 스케이트장 ‘개장 D-1’

19번째 겨울을 맞는 시청 앞 서울광장 스케이트장이 19일 시민 곁으로 찾아온다.
서울시는 19일 오후 5시 개장식을 시작으로 내년 2월 8일까지 52일 동안 스케이트장을 운영한다고 밝혔다.
입장료는 개장한 2004년부터 변함없는 1000원이다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 9시 30분까지이며, 토요일과 공휴일은 오전 10시부터 오후 11시까지다.
올해 스케이트장은 ‘윈터링’을 주제로 단장했다. 시는 서울광장을 밝은 노란 빛을 담은 마름모 형태 링으로 둘러 따스하고 경쾌한 분위기를 더했다.
개장식에서는 타악기 퍼포먼스 그룹 ‘라퍼커션’의 공연과 오세훈 서울시장 등 주요 내빈의 축하 메시지, 피겨스케이팅 축하 공연이 예정됐다.
내년 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 출전을 앞둔 심석희·차준환 선수도 개장식에 참석할 예정이다.
시는 스케이트장 운영과 연계해 서울광장에서 다양한 프로그램을 마련했다.
내년 1월 31일부터 2월 7일까지 서울광장 상설무대에서는 동계올림픽 썰매 종목인 루지와 봅슬레이 홍보 부스가 운영돼 장비를 가까이 보고 체험할 수 있다.
작년에 운영된 ‘서로장터’는 ‘로컬마켓존’으로 확대된다. 전북 군산시가 참여해 스케이트장 운영 기간 내내 농특산물과 간식을 선보인다.
야외 스케이트장의 특성상 대기오염이나 강설·강우 등 기상 상황에 따라 운영이 중단될 수 있다. 운영 일정은 누리집에서 확인할 수 있다.
