사회 [포토] 부산진역에 '해양수산부' 함께 표기 입력 2025-12-18 11:56 수정 2025-12-18 11:56

18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다.연합뉴스