입짧은햇님, ‘주사 이모’ 연루됐나…“전달책 역할도”

이미지 확대 먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경) 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 이른바 ‘주사이모’에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기됐다.18일 디스패치는 입짧은햇님이 박나래처럼 불법으로 약을 받고 링거액을 주사받은 것으로 추정된다는 의혹을 제기했다.보도에 따르면 주사이모 A씨는 박나래 매니저에게 “햇님이는 3번 먹는다고. 심하게 먹는 날에는 4번도 먹어. 햇님이 가끔 다시 99㎏로 가는 꿈까지 꾼대. 그렇게 먹고 60㎏대를 유지하는 것도 노력이야”라며 약의 효능을 강조하는 듯한 메시지를 보냈다.A씨는 “햇님이 다이어트의 비결은 내 약”이라며 “햇님이 내 약을 먹고 30kg을 뺐다”라는 메시지도 보낸 것으로 전해졌다.매체는 입짧은햇님이 A씨의 전달책 역할도 한 것으로 추정된다고 지적했다. A씨가 입짧은햇님에게 약을 맡기면 박나래의 매니저가 박나래에게 대신 전하곤 했다는 설명이다.박나래 매니저는 매체를 통해 “입짧은햇님이 사는 상암동에서 주사이모 남편을 만난 적이 있다”면서 “햇님이 링거를 맞고 있어 (이모) 남편이 대신 약을 전달하러 나왔다”고 주장하기도 했다.이와 관련해 입짧은햇님 측은 “A씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받았을 뿐”이라며 다이어트약 불법 처방, 링거액 주사 의혹은 부인했다.입짧은햇님은 2015년 아프리카TV로 데뷔해 구독자 176만 명을 보유한 먹방 크리에이터로, 박나래와 함께 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에서 활약해 왔다.