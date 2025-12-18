구미에 ‘AI 심장’ 들어선다…퀀텀일레븐 등 4조 5000억 투자

방금 들어온 뉴스

구미에 ‘AI 심장’ 들어선다…퀀텀일레븐 등 4조 5000억 투자

김상화 기자
입력 2025-12-18 17:35
수정 2025-12-18 17:46
2029년까지 1.3GW급 규모 데이터센터 클러스터 조성

18일 경북도청에서 경북도와 구미시, 퀀텀일레븐 컨소시엄이 ‘구미 첨단 AI 데이터센터 클러스터’ 조성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 경북도 제공
18일 경북도청에서 경북도와 구미시, 퀀텀일레븐 컨소시엄이 ‘구미 첨단 AI 데이터센터 클러스터’ 조성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 경북도 제공


경북 구미에 대규모 AI(인공지능) 데이터센터가 들어선다.

경북도는 18일 도청에서 구미시·퀀텀일레븐 컨소시엄과 ‘구미 첨단 AI 데이터센터 클러스터’ 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

컨소시엄에는 퀀텀일레븐, 엔스케일, NH투자증권, KB증권, 로호드파트너스 등이 참여한다.

협약에 따라 사업은 1단계부터 3단계까지 순차적으로 추진된다.

1단계로 2027년 상반기까지 구미 하이테크밸리 5 산업단지 내에 300㎿ 규모의 AI 데이터센터가 준공된다.

데이터센터는 공사와 인프라 구축에만 약 4조 5000억원이 투입될 예정이다.

이후 단계별 투자를 통해 2029년까지 1.3GW급 규모의 데이터센터 클러스터가 조성된다.

김장호 구미시장은 “경북도와 구미시, 한국수자원공사 등 관계기관이 참여하는 TF를 구성해 사업 추진에 필요한 행정 절차와 기반 여건을 점검하겠다”고 말했다.

이철우 경북도지사는 “행정·인프라·인재 양성 등 모든 분야에서 지원을 아끼지 않겠다”라며 “세계 최고 수준의 인공지능 산업 허브를 만드는 기점이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
안동 김상화 기자
