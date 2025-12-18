부산공동어시장 현대화 19일 착공…2029년 준공

이미지 확대 부산공동어시장 현대화사업 조감도. 해양수산부 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산공동어시장 현대화사업 조감도. 해양수산부 제공

해양수산부와 부산시는 19일 부산공동어시장 현대화사업 착공식을 개최한다고 18일 밝혔다.부산공동어시장은 국내 최대 규모 선어 위판장으로 1973년 부산 서구 암남동 현재의 위치에 들어서 수산업의 중심지 역할을 해왔다.하지만 낡은 시설, 낙후된 물류·위생 환경, 기후 변화에 따른 저온 관리 요구 증가 등으로 현대화 필요성이 꾸준히 제기됐다.현대화 사업은 이번 한계를 해소하기 위한 첫 전면 재건축이다. 사업이 완료되면 위생적이고 개방적인 경매환경을 갖춘 밀폐형 저온 위판장으로 전환하고, 자동 선별기 등 물류 자동화 체계를 갖추게 된다. 이와 함께 어시장 내 휴게형 관람 라운지와 옥외 바다 전망 산책로 등도 조성한다.현대화 사업은 부산공동어시장 조합 공동 사업법인이 추진하며 6만4247㎡ 용지에 2422억원을 들여 지하 1층~지상 5층 규모의 안전하고 선진화된 시장을 조성하는 내용이다. 사업비는 국비 70%, 시비 20%, 자부담 10%로 충당한다.공사 중에도 어시장의 위판 기능을 유지하기 위해 사업 구역을 3개로 나눠 단계별로 철거, 신축을 진행하고, 대체 위판장도 조성한다. 사업 준공은 2029년 말로 예상된다.부산공동어시장의 수산물 위판량은 지난해의 경우 12만 6000t이었다. 이 중 고등어 위판량은 7만 4000t으로 국내 전체 위판량의 62%를 차지했다.