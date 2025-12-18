부산공동어시장 현대화 19일 착공…2029년 준공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산공동어시장 현대화 19일 착공…2029년 준공

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-12-18 16:26
수정 2025-12-18 16:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산공동어시장 현대화사업 조감도. 해양수산부 제공
부산공동어시장 현대화사업 조감도. 해양수산부 제공


해양수산부와 부산시는 19일 부산공동어시장 현대화사업 착공식을 개최한다고 18일 밝혔다.

부산공동어시장은 국내 최대 규모 선어 위판장으로 1973년 부산 서구 암남동 현재의 위치에 들어서 수산업의 중심지 역할을 해왔다.

하지만 낡은 시설, 낙후된 물류·위생 환경, 기후 변화에 따른 저온 관리 요구 증가 등으로 현대화 필요성이 꾸준히 제기됐다.

현대화 사업은 이번 한계를 해소하기 위한 첫 전면 재건축이다. 사업이 완료되면 위생적이고 개방적인 경매환경을 갖춘 밀폐형 저온 위판장으로 전환하고, 자동 선별기 등 물류 자동화 체계를 갖추게 된다. 이와 함께 어시장 내 휴게형 관람 라운지와 옥외 바다 전망 산책로 등도 조성한다.

현대화 사업은 부산공동어시장 조합 공동 사업법인이 추진하며 6만4247㎡ 용지에 2422억원을 들여 지하 1층~지상 5층 규모의 안전하고 선진화된 시장을 조성하는 내용이다. 사업비는 국비 70%, 시비 20%, 자부담 10%로 충당한다.

공사 중에도 어시장의 위판 기능을 유지하기 위해 사업 구역을 3개로 나눠 단계별로 철거, 신축을 진행하고, 대체 위판장도 조성한다. 사업 준공은 2029년 말로 예상된다.

부산공동어시장의 수산물 위판량은 지난해의 경우 12만 6000t이었다. 이 중 고등어 위판량은 7만 4000t으로 국내 전체 위판량의 62%를 차지했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산공동어시장 현대화사업의 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로