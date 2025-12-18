‘4명 사망 광주도서관’ 붕괴 원인…철판두께 제각각 때문 제기

‘4명 사망 광주도서관’ 붕괴 원인…철판두께 제각각 때문 제기

임형주 기자
입력 2025-12-18 16:23
수정 2025-12-18 16:23
‘철판두께 24·16·12㎜ 제각각’ 광주대표도서관 붕괴 원인 제기
같은 구간 트러스 두께 급격히 줄어…‘용접 불량’ 가능성은 낮아
광주경찰청 수사본부 “다양한 가능성 열어 두고 의혹 확인할 것”

16일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 국립과학수사연구원ㆍ경찰 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. (연합뉴스 제공)
16일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 국립과학수사연구원ㆍ경찰 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. (연합뉴스 제공)


4명의 근로자가 숨진 광주도서관 붕괴 사고와 관련해 건축물의 하중을 버티는 뼈대 구조물이 서로 다른 철판 두께로 제작된 것으로 확인됐다.

18일 광주경찰청 수사본부와 건축 전문가들에 따르면 두께가 다른 철판이 서로 이어진 곳(이음부)에 힘이 집중되는 현상으로 붕괴가 발생했을 가능성이 제기됐다.

붕괴된 광주도서관 설계 도면(지상 2층, 지하 2층)은 가로로 168m의 긴 형태로 뼈대를 이루는 철제 트러스가 이어져 있다. 트러스는 기둥과 기둥 사이에 연결돼 4개 구간(24m 1개, 48m 3개)으로 구성됐다.

붕괴 지점은 48m 구간 중 하나다. 이 구간의 트러스는 길이 6m의 철제 상자 8개가 서로 이어져 있는 형태로 만들어졌다. 이때 서로 이어진 각 철제 상자의 두께가 각각 다른 것으로 확인됐다.

하단 트러스(지상층)의 경우 기둥과 직접 연결되는 끝단의 두께는 24mm지만, 곧바로 이어지는 다음 트러스 두께는 12mm로 급격히 줄었다. 또 16mm로 늘었다가 다시 12mm로 줄어드는 형태다.

건축물 전문가들은 동일한 두께(24mm)의 트러스를 제작하는 것보다 비용을 줄일 수는 있으나 안전성이 떨어진다고 진단한다. 서로 다른 두께로 철판이 연결된 지점은 힘의 작용이 집중될 수밖에 없어 붕괴의 원인으로 작용했을 가능성이 있다는 것이다.

공사비를 절감하려다 참사로 이어진 것 아니냐는 지적이 조심스럽게 나온다.

광주경찰청 수사본부 관계자는 “다양한 가능성을 열어두고 제기된 의혹을 확인할 것”이라며 “전문가들과 함께 사고 원인과 책임자를 규명하겠다”고 밝혔다.
임형주 기자
