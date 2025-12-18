새만금 핵심공간을 잇는다…지역간 연결도로 착공

이미지 확대 지역 간 연결도로 건설공사 기공식. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지역 간 연결도로 건설공사 기공식. 전북도 제공

이미지 확대 지역 간 연결도로 예상도. 새만금개발청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지역 간 연결도로 예상도. 새만금개발청 제공

새만금 내부 중심지역을 잇는 지역 간 연결도로가 만들어진다.새만금개발청과 전북도 등은 18일 군산 새만금컨벤션센터에서 ‘지역 간 연결도로 건설공사 기공식’을 개최했다.지역 간 연결도로는 새만금으로 진입하는 국도 30호선(동서3축)을 시점으로 새만금 내부 중심지역(관광레저･농생명･복합개발)을 관통해 국도 12호선(동서2축)으로 이어진다.총연장 20.37km, 왕복 6차로의 새만금 내부 간선축인 이 도로는 2030년 완공이 목표다.총사업비 1조 1330억원이 투입되는 이 사업은 복합개발용지를 중심으로 순환형 도로망을 형성해 내부 권역을 연결하고 동서･남북 주간선 도로망의 교통량 분산 기능을 담당한다.지역 간 연결도로가 완공되면 새만금 내부의 전반적인 접근도가 5.9% 개선, 중심지역(2･3권역) 간 통행시간 23.6% 단축, 교통･문화시설 및 산업단지와 관광･레저 용지 간 통행시간도 평균 31~35% 단축될 것으로 예상된다.또 건설 기간 직접 고용효과는 취업유발 9000여명, 고용유발 7000여명으로 약 총 1만 6000명의 고용효과가 기대된다.지역 간 연결도로는 주변 경관과 새만금의 정체성을 반영한 특화설계･디자인으로 새만금의 새로운 랜드마크 도로로 조성될 전망이다.세계 최대이자 국내 유일의 종방향 원형주탑(지름 55m) 사장교로, 독창적인 랜드마크 장대 교량과 순환링 도로 이용자를 위한 쉼터도 설치된다.새만금개발청 김의겸 청장은 “지역 간 연결도로는 새만금 주요 공간을 긴밀하게 이어주는 핵심 도로”라며 “안전하고 품질 높은 시공으로 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.