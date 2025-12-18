충북도립파크골프장 18일 개장..내년 3월까지 무료 시범운영

방금 들어온 뉴스

충북도립파크골프장 18일 개장..내년 3월까지 무료 시범운영

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-12-18 15:54
수정 2025-12-18 16:21
이미지 확대
18일 열린 충북도립 파크골프장 개장식. 충북도 제공.
18일 열린 충북도립 파크골프장 개장식. 충북도 제공.


충북도립 파크골프장이 18일 개장식을 갖고 19일부터 시범운영에 들어간다.

청주시 청원구 내수읍에 위치한 도립 파크골프장은 47억원이 투입돼 45홀, 클럽하우스, 관리동, 화장실, 주차장 142면 등으로 꾸며졌다.

19일부터 내년 3월31일까지 시범 운영되며 이 기간에 요금은 무료다. 별도 사전 예약 없이 선착순 입장이다. 운영시간은 오전 8시부터 오후 5시까지다.

이용 대상은 충북도민으로 한정된다. 단 인구감소 시군을 배려하기 위해 끝자리가 ‘1’로 끝나는 날은 도내 6개 인구감소지역(제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양) 도민만 이용이 가능하다. 잔디보호 등을 위해 매주 월요일은 휴장한다.

도 관계자는 “도립파크골프장은 파크골프의 지속적인 인구 증가와 고령화 사회에 대응하기 위해 조성된 체육시설”이라며 “하천변 위주의 기존 파크골프장과 달리 여름철에도 상시 운영이 가능한 입지 여건과 시설을 갖췄다”고 말했다.

도립 파크골프장은 개장까지 우여곡절이 많았다.

축산시험장 이전 부지가 확정되지 않은 상태에서 축산시험장 초지를 활용해 사업이 추진되면서 시민단체의 반발을 사기도 했다.
청주 남인우 기자
