속초 공공산후조리원 개원…이용료 최대 70% 감면

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

속초 공공산후조리원 개원…이용료 최대 70% 감면

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-12-18 14:35
수정 2025-12-18 14:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이병선(오른쪽 두번째) 강원 속초시장이 18일 개원한 공공산후조리원 내부 시설을 둘러보고 있다. 속초시 제공
이병선(오른쪽 두번째) 강원 속초시장이 18일 개원한 공공산후조리원 내부 시설을 둘러보고 있다. 속초시 제공


강원 속초시 공공산후조리원이 18일 개원했다.

공공산후조리원은 오는 23일까지 이용 신청을 받아 다음 달 1일부터 운영에 들어간다. 신청자가 많으면 추첨을 통해 이용자를 선발한다.

공공산후조리원은 산모실 10개 실과 신생아실, 모유수유실, 프로그램실, 건강관리실로 구성됐다. 산모가 불편 없이 이용할 수 있도록 설계해 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증을 받았다.

속초에 5개월 이상 주민등록을 두고 있는 산모는 이용료를 50%까지 감면받는다. 속초의료원 분만산부인과에서 출산하면 감면율이 60%까지 늘어난다. 국가유공자 본인과 유족, 취약계층, 다문화가족에게는 최대 70%를 감면해 준다.

이병선 속초시장은 “전문성 있는 운영을 통해 시민들이 신뢰할 수 있는 산후 돌봄 서비스를 제공하겠다”고 말했다.



이미지 확대
강원 속초시 공공산후조리원 내부. 속초시 제공
강원 속초시 공공산후조리원 내부. 속초시 제공
속초 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
속초시 공공산후조리원의 산모실은 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로