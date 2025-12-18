“기사에게서 술냄새” 승객 신고…부산서 마을버스 숙취 운전한 50대 입건

방금 들어온 뉴스

정철욱 기자
입력 2025-12-18 12:00
수정 2025-12-18 15:07
서울신문 DB.
부산에서 전날 마신 술이 안 깬 상태에서 마을버스를 운전한 50대 기사가 경찰에 적발됐다.

부산 영도경찰서는 음주운전 혐의로 50대 마을버스 기사 A씨를 입건해 조사하고 있다고 18일 밝혔다.

경찰은 이날 오전 7시 25분쯤 A씨가 운전하던 버스에 탄 승객으로부터 기사에게서 술냄새가 난다는 취지의 신고를 접수했다.

경찰이 영도구 봉래동 한 도로에 버스를 정차하게 한 뒤 A씨의 혈중알코올 농도를 측정한 결과 면허정지에 해당하는 수치가 나왔다.

조사 결과 A씨는 전날 오후 술을 마셨으며, 출근 전 회사에서 자체 실시한 음주 측정에서는 정상 판정이 나와 운행했던 것으로 나타났다.

영도구에 따르면 A씨가 소속된 업체는 호흡 측정기를 이용해 기사가 술을 마셨는지 운행에 나서기 전에 확인한다. 하지만 이날은 측정기가 오작동을 일으켜 A씨의 음주 상태를 제대로 확인하지 못한 것으로 조사됐다.

영도구 관계자는 “음주 측정기가 언제 고장났는지 조사 중이다. 조사 결과에 따라 행정처분을 내릴 것”이라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
