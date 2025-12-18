대구서 여자친구 폭행해 숨지게 한 30대 긴급체포

이미지 확대 경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB

여자친구를 폭행해 숨지게 한 30대가 경찰에 붙잡혔다.대구 중부경찰서는 폭행치사 혐의로 A(35)씨를 붙잡아 조사 중이라고 18일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 14일 새벽 1시쯤 대구 중구 동성로에서 연인인 B(여·30대)씨를 밀쳐 넘어뜨려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.당시 B씨는 넘어지면서 보도블럭에 머리를 부딪혀 인근 병원으로 옮겨졌으나 의식을 되찾지 못하고 뇌사 상태로 치료를 받아오다 지난 17일 숨졌다. A씨는 B씨 가족의 신고로 긴급체포됐다.경찰은 A씨를 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획이다. 경찰 관계자는 “당시 두 사람이 모두 술을 마신 상태였던 것으로 보인다”며 “자세한 사건 경위 등은 조사 중”이라고 말했다.