2037년 내부순환·북부간선 지하화…‘강북횡단 지하도시고속도로 건설’

서울시가 강북 지역의 내부순환로와 북부간선도로를 없애고 지하에 ‘강북횡단 지하도시고속도로’를 만드는 계획을 내년부터 추진한다.오세훈 서울시장은 18일 오전 서울시청 3층 대회의실에서 강북 지역의 차량정체와 지역 간 단절 문제 해결을 위해 내부순환로와 북부간선도로를 지하화하고 지상 차로는 넓히는 내용의 강북횡단 지하도시고속도로 건설 계획을 발표했다.시는 약 3조 4000억원을 들여 성산 나들목(IC)부터 신내 나들목(IC)까지 서울 강북권을 가로지르는 내부순환로와 북부간선도로 지하 약 20.5㎞ 구간에 왕복 6차로의 지하도로를 신설하고, 개통 이후 기존 고가도로를 철거할 계획이다. 노후 고가도로의 기능 저하 문제를 해결하고, 고가도로를 중심으로 형성된 비효율적 공간 구조를 개선하는 게 목표다.다만 이는 사업계획 단계의 잠정 수치로 내년부터 사업 추진을 위해 관련 실·국 합동 추진체인 ‘강북전성시대 기획단’을 운영해 교통 수요 전망, 혼잡 완화 효과, 재정 여건을 종합적으로 검토해 사업 규모와 추진 방식 등을 구체화할 예정이다.현재 강북 지역에는 서울 전체 인구의 47%인 454만명이 살지만, 강북의 도시고속도로 연장은 전체 243㎞ 중 40%인 96㎞에 그친다. 강남의 도시고속도로 연장은 147㎞로 전체의 60%를 차지한다. 이런 도로 인프라 격차 속에서 두 도로는 지난 30여년간 강북 교통 수요를 떠안아 왔다. 성산∼하월곡 구간은 하루 약 13만대, 하월곡∼신내 구간은 약 9만대가 이용하면서 출퇴근 시간대 정체가 반복되고 있다.큰 고가도로 구조물이 지상부 자리를 크게 차지하면서 지역 단절과 발전 저해 문제도 있다. 고가 하부 공간의 그늘, 소음, 침체한 환경은 주변 상권과 주거지의 연결성과 보행환경의 질을 떨어뜨려 지역 발전에 걸림돌이 돼 왔다.고가 구조물이 낡으면서 유지관리비 부담까지 더해져 안전 위협과 재정 부담도 커졌다. 시에 따르면 내부순환로와 북부간선도로의 유지관리비는 올해 391억원에서 2055년 989억원으로 2배 이상 증가할 전망이다.이에 시는 강북권의 교통 기능을 확충하고 생활·자연 환경과 조화를 이루는 도시 구조 재편의 중장기 로드맵을 제시했다. 교통상황, 주변 여건, 시 재정 상황을 고려해 1단계로 성산∼하월곡∼신내 구간을 우선 추진하고, 내부순환로 잔여 구간인 하월곡∼성동 구간은 2단계로 추진한다는 방침이다.내부순환로와 북부간선도로 지하에 왕복 6차로의 지하도시고속도로를 신설해 간선도로 기능을 확보하고, 개통 후 기존 고가 구조물을 철거할 계획이다. 고가도로 구조물이 차지하고 있던 공간에는 2차로의 지상 도로를 추가로 만든다. 이런 방식으로 도로 용량이 10% 이상 상승할 전망이다.오 시장은 “강북의 도약은 단순한 지역 균형을 넘어 서울의 미래를 새로 쓰는 대전환의 출발점”이라며 “강북횡단 지하도시고속도로 건설사업은 지역 경쟁력을 획기적으로 향상하는 ‘다시, 강북 전성시대’의 핵심 전략이 될 것”이라고 했다.