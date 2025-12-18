법무법인 세종, 챔버스 APAC ‘최우수’ 11개 분야 석권… 김앤장 맹추격

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

법무법인 세종이 세계적 법률 매체 체임버스앤파트너스가 발표한 ‘2026 아시아·태평양 가이드’에서 11개 분야 ‘밴드 1(최우수)’에 선정됐다. 김앤장(17개)에 이어 국내 로펌 중 두 번째로 많은 1위 등급을 획득하며 확고한 ‘양강 체제’를 입증했다는 평가다.세종은 금융, M&A, 공정거래 등 기존 강점 분야 외에도 송무, 조세, 국제중재 분야에서 등급이 상승하며 총 11개 분야 밴드 1을 달성했다. 특히 최근 고려아연 경영권 분쟁, 아시아나항공 계약금 소송 등 대형 사건을 잇달아 승소로 이끌며 실력을 증명했다. 개인별로도 78명의 변호사가 ‘리딩 인디비주얼’로 등재되는 성과를 거뒀다.이러한 약진은 공격적인 인재 영입의 결과다. 세종은 올해 최창영 전 서울고법 판사, 장영수 전 대구고검장 등 재조 출신과 조세·국제중재 전문가들을 대거 수혈하며 전력을 강화했다. 오종한 대표변호사는 “세종의 전문성과 팀워크가 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객 중심의 최적화된 법률 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.