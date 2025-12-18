법무법인 세종, 챔버스 APAC ‘최우수’ 11개 분야 석권… 김앤장 맹추격

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

법무법인 세종, 챔버스 APAC ‘최우수’ 11개 분야 석권… 김앤장 맹추격

주현진 기자
주현진 기자
입력 2025-12-18 10:43
수정 2025-12-18 10:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


법무법인 세종이 세계적 법률 매체 체임버스앤파트너스가 발표한 ‘2026 아시아·태평양 가이드’에서 11개 분야 ‘밴드 1(최우수)’에 선정됐다. 김앤장(17개)에 이어 국내 로펌 중 두 번째로 많은 1위 등급을 획득하며 확고한 ‘양강 체제’를 입증했다는 평가다.

세종은 금융, M&A, 공정거래 등 기존 강점 분야 외에도 송무, 조세, 국제중재 분야에서 등급이 상승하며 총 11개 분야 밴드 1을 달성했다. 특히 최근 고려아연 경영권 분쟁, 아시아나항공 계약금 소송 등 대형 사건을 잇달아 승소로 이끌며 실력을 증명했다. 개인별로도 78명의 변호사가 ‘리딩 인디비주얼’로 등재되는 성과를 거뒀다.

이러한 약진은 공격적인 인재 영입의 결과다. 세종은 올해 최창영 전 서울고법 판사, 장영수 전 대구고검장 등 재조 출신과 조세·국제중재 전문가들을 대거 수혈하며 전력을 강화했다. 오종한 대표변호사는 “세종의 전문성과 팀워크가 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객 중심의 최적화된 법률 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
세종이 체임버스앤파트너스 2026 아시아·태평양 가이드에서 밴드 1을 획득한 분야는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로