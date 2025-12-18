HJ중공업, 해군 신형 고속정 4척 건조 3125억원에 수주

이미지 확대 지난 8일 열린 해군의 신형 고속정 4척 통합 진수식. HJ중공업 제 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 열린 해군의 신형 고속정 4척 통합 진수식. HJ중공업 제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HJ중공업은 해군의 신형 고속정인 검독수리-B Batch-II 13~16번 함 4척을 건조하는 계약을 방위사업청과 체결했다고 18일 밝혔다. 수주 금액은 총 3125억원이다.이번 계약에 따라 HJ중공업은 검독수리-B Batch-II 사업에서 지금까지 발주된 16척을 모두 수주하게 됐다. 앞서 신형 고속정 1단계 사업(검독수리-B Batch-I)을 통해 발주한 16척도 모두 HJ중공업이 건조, 인도했다.신형 고속정은 연안 방어에 최적화된 전투 능력을 갖추고 영해 사수 임무를 수행하는 해군의 최신예 함정이다. 이번 검독수리-B Batch-II 사업을 통해 건조하는 함정은 Batch-I 사업 함정과 비교해 30여 건의 성능 개선 등을 반영해 함정 운용의 편의성, 거주성을 향상했다.또 워터제트 추진기를 적용해 수심이 낮은 해역에서도 작전 수행이 가능하다. 최첨단 전투체계와 대 유도탄 기만 체계, 전자전장비 등을 탑재해 기존 고속정보다 화력이 강화고, 생존성도 크게 향상됐다. 이 때문에 NLL 수호의 핵심으로 통한다.HJ중공업은 그동안 첨단 함정 건조, 독도함 및 유도탄 고속함 성능개량사업 등 선박 건조부터 유지·보수·정비(MRO) 사업까지 수행해왔다. 함정의 생애주기에 걸친 모든 사업을 수행할 수 있는 방위산업체로 평가되면서 지난 15일에는 국내 중형조선사 최초로 미 해군과 군수지원함 정비 계약을 체결해 해외 MRO 시장에도 본격적으로 진출했다.HJ중공업 관계자는 “연안 방어 최일선 전력인 신형 고속정 건조 임무를 완벽히 수행해 국가 해상 방위력 증강에 일익을 담당하겠다”고 밝혔다.