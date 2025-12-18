골프연습장서 ‘심정지’ 의왕시장 구한 동네주민, 알고 보니 ‘이 사람’

이미지 확대 심폐소생술(CPR)과 자동제세동기(AED) 연습을 하는 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 심폐소생술(CPR)과 자동제세동기(AED) 연습을 하는 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB

갑작스러운 심정지로 쓰러졌던 김성제 의왕시장을 현장에서 발견해 심폐소생술(CPR)로 구한 주민이 이웃 지자체인 안양시 공무원이었다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.최대호 안양시장은 지난 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 김 시장이 심정지로 쓰러졌다가 회복하고 있다는 사실을 전한 뒤 “놀라운 건 구급대가 오기 전 현장에 있던 한 주민이 바로 심폐소생술을 시작했다는 점”이라며 해당 주민이 안양시 고위공직자라고 밝혔다.앞서 김 시장은 14일 오후 4시 9분쯤 경기 의왕시 학의동 아파트 단지 내 골프연습장에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.당시 현장에서 김 시장을 발견한 한 주민이 구급대가 도착하기 전까지 심폐소생술을 실시했다. 해당 주민은 현재 퇴직을 앞두고 공로연수 중인 이원석 전 안양시 기획경제실장이었다.현장에서 골든타임을 확보한 김 시장은 에크모(ECMO·인공심폐장치)와 스텐트 삽입 치료를 받았으며, 사고 발생 하루 만인 15일 극적으로 의식을 되찾았다. 현재 가족과 간단한 의사소통이 가능한 상황인 것으로 알려졌다.의왕시는 “(김 시장이) 신속하고 적절한 응급조치를 받고 위험한 고비를 넘겼으며, 현재 회복 중인 상태”라고 했다.최 시장은 “이 실장님이 평소 시에서 받았던 심폐소생술 교육을 기억해 내 즉시 실천에 옮긴 것”이라며 “이태원 참사 이후 우리 시는 공무원뿐 아니라 시민 누구나 위기 상황에 대응할 수 있도록 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법을 꾸준히 교육해 오고 있다”고 설명했다.이어 “이번 일로 평소 배워둔 심폐소생술이 누군가의 생명을 살릴 수 있다는 것을 다시 한번 느꼈다”며 “이원석 실장님께 진심으로 감사드리며 김 시장님의 빠른 쾌유를 기원한다”고 덧붙였다.