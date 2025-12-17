순천향대 천안병원, ‘재관류치료 뇌졸중센터’ 인증…충남 유일

순천향대 천안병원, ‘재관류치료 뇌졸중센터’ 인증…충남 유일

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-17 19:04
수정 2025-12-17 19:04
순천향대 천안병원 충남권역 심뇌혈관질환센터 시술 모습.
순천향대 천안병원 충남권역 심뇌혈관질환센터 시술 모습.


순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 대한뇌졸중학회로부터 충남에서 유일하게 ‘재관류치료 뇌졸중센터’ 인증을 획득했다고 17일 밝혔다. 인증 기간은 2028년 10월까지다.

재관류 치료는 급성 뇌경색 환자의 막힌 뇌혈관을 열어주는 치료다. 정맥 혈전용해제를 투여해 혈전을 용해시키거나, 기구(카데터)를 이용해 혈전을 제거한다.

순천향대 천안병원은 뇌졸중집중치료실 운영을 비롯해 2022년 9월 충남권역심뇌혈관질환센터 지정 이후 지역 내 중증 뇌혈관질환 치료 핵심 역할을 담당한다.

이와 함께 신경과·신경외과·재활의학과·응급의학과·영상의학과 등 관련 전문의가 참여하는 다학제 협진 체계를 기반으로 24시간 재관류 치료가 가능한 시스템을 구축했다.

이문수 병원장은 “전문 인력 확충 등 뇌혈관질환 치료의 체계적인 의료 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
