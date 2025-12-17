정일선 부행장, 제15대 광주은행장 선임

내년 1월 1일 취임… 전남 강진 출신 자행 인사

정일선(56) 광주은행 부행장이 제15대 광주은행장으로 선임됐다. 임기는 2026년 1월 1일부터 2년간이다.광주은행은 17일 정기 주주총회를 열고 정 부행장을 차기 은행장으로 공식 선임했다고 밝혔다. 광주은행 임원추천위원회는 앞서 지난 15일 회의를 열어 정 부행장을 은행장 후보로 단독 추천했으며, 주총에서 최종 확정됐다.정 신임 행장은 전남 강진 출신으로 1995년 광주은행에 입사한 이후 영업, 여신, 인사 부서 등을 두루 거치며 은행 실무 전반에 대한 경험을 쌓아왔다. 특히 여신 심사·관리와 영업 부문에서 전문성을 인정받았다는 평가다. 2023년 부행장보, 2024년 부행장으로 잇따라 승진하며 핵심 경영진으로 활동해 왔다.광주은행 안팎에서는 정 신임 행장에 대해 “업무 전반에 대한 이해도가 높고, 조직 관리 역량과 안정적인 리더십을 갖춘 인물”이라는 평가가 나온다.이번 인사로 광주은행은 13대 송종욱 은행장(2017~2022년), 14대 고병일 은행장(2023~2025년)에 이어 세 번째 자행 출신 은행장을 맞이하게 됐다. 고병일 현 은행장도 차기 행장 후보로 거론됐으나, 고사 의사를 전달한 것으로 알려졌다.광주은행은 “지역 대표 금융기관으로서의 역할을 강화하고, 안정적인 경영 기조를 이어가기 위한 인사”라고 설명했다.