서울시, 2026년 ‘음식물쓰레기 감량 포인트제’ 첫 도입

내년 상하반기 각 1000명씩 총 2000명 선착순 모집
신청은 다음 달 5일부터 23일까지
서울시가 내년부터 감량 실적에 따라 최대 5000원 상당의 포인트를 주는 ‘음식물쓰레기 감량 포인트제’를 새로 도입한다. 260만 가구가 가입한 에코마일리지 제도와 연계해 진행한다.
17일 시에 따르면, 포인트는 에코마일리지로 자동 적립되며 세금 납부나 관리비·가스비 차감 등 현금처럼 쓸 수 있다. 지류(종이) 온누리상품권이나 모바일 서울사랑상품권으로 바꿔 사용할 수도 있다.
음식물쓰레기 감량 포인트제는 배출량을 계량할 수 있는 RFID 종량기 사용 세대를 대상으로 전년도 같은 기간과 비교했을 때 음식물쓰레기 배출량을 10~30% 이상 줄이면 현금처럼 쓸 수 있는 인센티브를 주는 제도다. 참여 신청은 다음 달 5일부터 23일까지다. 상하반기에 각 1000명씩 연 2회 선착순으로 총 2000명을 받는다. 포인트제 신설에 따라 참여가 확정된 시민에게는 1000포인트가 주어진다.
신청은 에코마일리지 누리집의 회원으로 가입한 뒤 ‘녹색실천’, ‘음식물쓰레기 감량’ 메뉴에서 하면 된다. 권민 서울시 기후환경본부장은 “음식물쓰레기 감량은 탄소 감축과 폐기물 처리비 절감 등 환경·경제적 효과가 큰 생활 속 실천”이라고 했다.
