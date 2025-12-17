대구 매곡정수장 7년 만에 시설개량 완료…최신 정수처리 기술 적용

매곡정수장. 대구시 상수도사업본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 매곡정수장. 대구시 상수도사업본부 제공

대구 지역 최대 정수처리 시설인 매곡정수장 시설개량공사가 마무리됐다.대구시 상수도사업본부는 7년간 추진해 온 매곡정수장 시설개량공사를 마치고 준공했다고 17일 밝혔다. 총사업비 1407억 원이 투입된 이번 사업은 노후화된 정수장 시설을 현대화하고 안전성을 확보하기 위해 진행됐다.이로써 매곡정수장은 최신 기술을 적용한 정수처리 공정을 구축하게 됐다. 매곡정수장은 70만 t의 생산 능력을 갖추고 있다. 이곳에서 생산된 수돗물은 대구 중구·서구·남구·달서구·달성군 등 5개 구·군, 52만여 세대에 공급된다.1984년 준공 이후 30년 이상 경과하면서 시설 현대화가 시급한 상황이었다. 특히, 이번 개량공사를 통해 내진 보강이 이뤄지면서 구조적 안정성도 강화됐다. 깨끗하고 안전한 수돗물을 안정적으로 공급할 수 있는 기반이 마련됐다는 게 상수도본부 관계자의 설명이다.백동현 대구시 상수도사업본부장은 “앞으로도 수도정비 계획에 따라 노후 정수장을 지속적으로 개량해 시민들에게 더욱 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.