경북 포항해경, 경비함에 수소드론 배치…“해상치안 역량 강화”

이미지 확대 경비함정에 배치된 드론. 포항해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 경비함정에 배치된 드론. 포항해경 제공

해경이 드론을 배치해 해상치안 경비를 강화한다.17일 경북 포항해양경찰서는 1500t급 경비함정에 수소연료전지 기반 드론 2기를 배치했다고 밝혔다.포항해경은 불법조업 단속, 인명구조, 해양오염 감시 등 첨단 감시역량 강화를 위해 지난 10월 중순 경비함정 2척에 첨단 드론을 탑재하고, 안전성 검사를 마친 뒤 최근 본격적인 운용에 들어갔다.이번에 도입된 드론은 수소연료전지를 사용해 기존 리튬이온 배터리 드론보다 최대 2.5배 이상 장시간 비행이 가능하다. 초속 13m 이하의 바람에서도 안정적으로 운용할 수 있다. 함정 반경 20㎞ 범위에서 지속적인 임무 수행이 가능해 해상현장 대응력이 크게 향상될 것으로 기대된다.또한 최신형 열화상카메라가 장착돼 체온과 해수 온도 차이를 기반으로 익수자·실종자를 탐지할 수 있다. 야간과 악천후 상황에서도 실시간 영상공유가 가능해 수색·구조 임무의 정확성과 신속성이 크게 향상될 전망이다.이근안 포항해양경찰서장은 “동절기를 앞두고 해양사고와 불법조업 위험이높아지는 만큼, 드론을 활용한 감시·수색 역량을 대폭 강화해 빈틈없는 해상 치안을 확립하겠다”며 “앞으로도 구조 대응과 각종 단속 현장에서 드론이 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 운용체계를 지속 점검하겠다”고 말했다.