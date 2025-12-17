샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

소속사 “지인 추천으로 진료…의사로 알고 있었다”

‘나 혼자 산다’ ‘놀라운 토요일’ 등 하차하기로

키, 직접 사과…“현명하지 못해 부끄럽고 죄송”

이미지 확대 샤이니 키. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 샤이니 키. 뉴시스

그룹 샤이니 키가 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스를 한 것으로 알려진 이른바 ‘주사이모’와 관련됐다는 의혹에 휩싸인 가운데, 해당 여성에게 진료받은 사실을 인정하며 고개를 숙였다.키 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 “키는 지인의 추천을 받아 이모씨(주사이모)가 근무하는 강남구 소재 병원에 방문해 그를 의사로 처음 알게 됐다”며 “키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다”고 밝혔다.다만 키는 이씨를 의사로 알고 있었다는 게 소속사 설명이다. SM은 “이씨도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다”며 “키는 최근 이씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있다”고 전했다.그러면서 “본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다”고 덧붙였다.키는 이번 사안의 엄중함을 인식하고 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 결정했다. 키는 tvN ‘놀라운 토요일’과 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연하고 있다.앞서 이씨의 소셜미디어(SNS)에 키의 반려견 사진 등이 게재된 사실이 알려지면서 키를 향해 ‘주사이모 관련설을 해명하라’는 목소리가 이어졌으나, 키는 침묵으로 일관했다. 이에 대해 SM은 “해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자와의 소통이 필요한 상황이어서 신속한 입장 표명이 어려웠다”고 설명했다.키는 이날 자신의 SNS를 통해 “저와 관련해 여러 이야기들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 직접 입장을 전했다.그는 “저 역시도 새롭게 알게 된 사실들에 혼란스럽고 당황스러워 좀 더 빠르게 저의 입장을 정리하고 앞으로 어떻게 할지 하루빨리 밝히지 못한 점도 죄송하다”라며 “스스로 이런 일들과는 멀리할 수 있을 거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음”이라고 말했다.그러면서 “이번 일과 관련해 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠다”며 “다시 한번 저 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다”고 덧붙였다.처음 의혹이 불거진 박나래가 방송활동을 중단한 데 이어 키도 프로그램에서 하차하면서 박나래발 ‘불법 의료 행위’ 논란이 확산하는 분위기다.