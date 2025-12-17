부산 도시철도 활용 굿즈 9개월 만에 매출 1억원 돌파

이미지 확대 부산 도시철도를 활용한 굿즈. 부산교통공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 도시철도를 활용한 굿즈. 부산교통공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산교통공사가 부산 도시철도만의 지식재산권(IP)를 활용한 굿즈(GooDs) 판매를 시작한 지 1억 1000여만원의 매출을 달성해 도시철도 브랜드 사업의 확장 가능성을 열었다.17일 부산교통공사에 따르면 올해 3월부터 지난 11월까지 부산 도시철도 관련 굿즈를 판매한 결과 1억 1000여만원의 매출이 발생했다. 굿즈는 트레인메이츠 부산역·서울역점, 롯데백화점 서면점 반짝매장(팝업 스토어), 도시철도 역사 내 무인자판기(부산역·광안역·종합운동장역)를 통해 판매했다.트레인메이츠와 팝업스토어 매출이 8700여만 원으로 전체 매출의 80%를 차지했다. 철도 팬층과 관광객이 집중되는 오프라인 판매 채널에서의 성과가 두드러진 것으로 분석된다. 공사는 굿즈 판매 수익을 지역 기업과 나누고 있으며, 앞으로 민관 협력 성장 모델을 고도화할 계획이다.무인자판기는 문화유산 전동차 역사전시관 인근으로 이전한다. 사업 초기 도시철도 역사 내 무인자판기 설치로 홍보 효과와 판매 접근성을 높였는데, 앞으로는 공사에 대한 애정, 관심이 높은 전시·체험 프로그램 참여 방문객을 대상으로 효과적인 판매 전략을 구사하겠다는 생각이다.공사는 내년부터 부산도시철도만의 세계관을 담은 신규 캐릭터를 개발하고, 캐릭터 IP를 활용한 굿즈 사업을 본격적으로 시작할 계획이다. 새로운 캐릭터는 인영, 문구류, 생활용품 등 개발에 적용해 팝업 스토어 등에서 선봄일 예정이다.부산교통공사 관계자는 “굿즈는 부산도시철도와 부산시민, 부산지역을 연결하는 또 하나의 소통 창구라고 생각한다. 신규 캐릭터 개발과 판매 채널 다각화, 지역 업체와의 협업을 통해 ‘타고 싶은 도시철도’를 넘어 ‘갖고 싶은 도시철도’로 거듭나겠다”라고 밝혔다.