육아휴직자 다시 20만명… ‘유모차 아빠’ 늘었지만 대기업 쏠림 여전

작년 육아휴직, 엄마는 줄고 아빠가 늘었다

이미지 확대 아빠 육아 관련 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 아빠 육아 관련 이미지. 서울신문DB

지난해 합계출산율이 9년 만에 반등하면서 육아휴직을 쓴 사람이 다시 20만명을 넘어섰다. 출생 직후 육아휴직에 들어가는 아빠 비율이 처음으로 10%대에 진입하며 ‘독박 육아’에서 ‘공동 육아’로 흐름이 바뀌는 모습이다. 다만 육아휴직 이용은 여전히 대기업에 집중돼 격차는 여전했다.국가데이터처가 17일 발표한 ‘2024년 육아휴직 통계’에 따르면 8세 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 둔 부모 가운데 지난해 육아휴직을 시작한 사람은 20만 6226명으로 전년보다 8008명(4.0%) 늘었다. 합계출산율이 역대 최저(0.72명)를 기록했던 2023년 육아휴직자는 19만 8218명으로 2022년(20만 2093명)보다 줄었으나, 1년 만에 다시 20만명대를 회복했다.반등은 ‘아빠 육아휴직’이 이끌었다. 지난해 육아휴직을 쓴 아빠는 6만117명으로 1년 새 9302명(18.3%) 급증했다. 반면 엄마는 14만 6109명으로 1294명(0.9%) 줄었다. 전체 육아휴직자 가운데 엄마 비중은 70.8%, 아빠는 29.2%로 육아휴직자 10명 중 3명꼴로 아빠가 휴직을 사용한 셈이다. 육아휴직을 쓴 시기는 엄마의 경우 아기 출생 직후(0세)가 가장 높았고, 아빠는 유치원 시기인 6세(18.0%)에 가장 많았다.출생아 기준으로 보면 변화는 더 뚜렷하다. 지난해 태어난 아기의 부모 가운데 같은 해 육아휴직을 쓴 비율은 34.7%로 역대 최고치를 기록했다. 이중 아빠의 육아휴직 사용률은 10.2%로 전년보다 2.7%포인트 상승했다. 데이터처는 지난해 도입된 ‘6+6 부모육아휴직제’가 아빠 육아휴직 확대에 영향을 미쳤다고 설명했다. 이는 생후 18개월 이내 부모가 모두 육아휴직을 쓰면 첫 6개월간 육아휴직 급여를 통상 임금의 100%까지 지원하는 제도다.하지만 기업체 규모별로 보면 육아휴직자 10명 중 6명은 대기업 종사자였다. 기업체 규모 300명 이상인 곳에 소속된 비중이 아빠 67.9%, 엄마 57.7%로 가장 많았다. 산업별로는 아빠는 제조업(22.3%)과 공공행정(19.6%), 엄마는 보건·사회복지업(20.3%)과 공공행정(14.5%)에서 육아휴직 비중이 높아 안정적인 고용 구조를 갖춘 부문에 이용이 집중됐다.