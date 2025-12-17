춘천시, AX 얼라이언스 출범…“후평산단 AI 대전환”

춘천시, AX 얼라이언스 출범…"후평산단 AI 대전환"

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-12-17 14:46
수정 2025-12-17 14:46
이미지 확대
강원 춘천 후평AX 얼라이언스 출범식이 17일 강원창작개발센터에서 열렸다. 춘천시 제공
강원 춘천 후평AX 얼라이언스 출범식이 17일 강원창작개발센터에서 열렸다. 춘천시 제공


강원 춘천시는 후평AX(AI Transformation·인공지능 전환) 얼라이언스를 출범했다고 17일 밝혔다.

AX 얼라이언스는 후평스마트그린산단의 AI 전환을 위한 협력네트워크다. AX는 AI로 제조 공정 전반을 분석, 예측, 최적화해 생산성을 높이고 품질을 개선하는 혁신을 말한다.

앞선 지난 1일 후평산단은 산업통상부가 주관한 AX 실증산단 구축사업 공모에 선정됐다. 이 사업에는 춘천시 산하 춘천바이오산업진흥원과 한국산업단지공단 춘천지사, 강원정보문화산업진흥원, 강원ICT융합연구원, RMS플랫폼이 참여한다.

춘천시 관계자는 “AX 얼라이언스는 실증 성과와 사업 모델을 공유해 산업단지 전체의 AI 전환을 이끄는 협력 플랫폼”이라며 “춘천이 바이오와 AI 융합 제조 혁신을 선도하는 도시로 자리매김하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
