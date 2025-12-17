송파구, 서울 건강사업 성과대회 7관왕 “주민건강, 구에서 책임집니다”

심뇌혈관질환예방관리부문 최우수상 등 7관왕
서울 송파구 관계자들이 ‘서울시 건강사업 종합성과대회’에서 7관왕을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송파구 제공
서울 송파구는 ‘서울시 건강사업 종합성과대회’에서 심뇌혈관질환예방관리 부문 ‘최우수상’을 수상하고, 통합건강증진 부문에서 우수기관으로 선정되는 등 건강사업 분야에서 7관왕을 차지했다고 17일 밝혔다.
‘서울시 건강사업 총괄 성과대회’는 지난 1년간 서울시 25개 자치구가 추진해 온 9개 분야 건강사업에 대한 성과를 공유하고, 지역사회 건강증진을 위한 우수사례를 평가·선정하는 대회다.
구는 ▲심뇌혈관질환예방·관리 부문 ‘최우수상’ ▲금연·결핵관리·대사증후군관리·통합건강증진 부문에서 각각 ‘우수상’을 수상하고 ▲모자보건 부문 ‘사업으뜸이상’ ▲식품위생 분야에서 ‘노력상’을 수상하는 성과를 거뒀다.
‘최우수상’을 받은 심뇌혈관질환예방‧관리사업 부문에서는 ‘당뇨환자 집중관리 사업’에 집중해 당뇨병 초기 환자의 관리 역량을 강화한 점을 큰 성과로 꼽았다.
구는 지역사회건강조사, 주민 요구도 조사, 간담회, 지역 유관기관 협의체 운영을 통해 지역의 건강실태와 주민 요구를 선제적으로 파악하고, 이를 각 사업에 반영하는 등 구민 건강증진을 위해 힘쓸 계획이다.
구는 지난 7월 제17회 지방자치단체 건강증진사업 전략 부문에서 ‘보건복지부장관 표창’을 수상하기도 했다.
서강석 구청장은 “이번 성과는 주민들이 일상에서 보다 건강하고 행복한 생활을 누리기를 바라는 섬김 행정이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 지역 현황에 맞는 촘촘한 건강증진사업을 실시하여, 구민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
